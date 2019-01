Les Gilets Jaunes se donnent rendez-vous en 2019

Après une nouvelle manifestation à Tours ce samedi 29 décembre.

Il n'y a pas de trêve des confiseurs pour les « Gilets jaunes ». Alors que plus tôt dans la semaine, ils ont libéré les ronds points occupés depuis plusieurs semaines (Parçay-Meslay, Loches...), ils avaient de nouveau appelé à manifester ce samedi 29 décembre à Tours.

Alors que le rassemblement la semaine précédente n'avait regroupé qu'environ 200 personnes, laissant craindre pour eux à un essoufflement du mouvement, celui de ce samedi a montré avec plus de 300 personnes, qu'une partie du mouvement était toujours capable de rassembler, notamment la frange la plus motivée des « Gilets jaunes ». Parmi les présents, beaucoup de têtes déjà croisées en effet sur les différents ronds-points occupés ces dernières semaines. Certains en étaient également à leur 7e manifestation en autant de samedis de suite. Un signe qu'une partie des « Gilets jaunes » reste bel et bien mobilisée plus que jamais, malgré l'essouflement constaté en cette fin d'année.

Peu importe beaucoup l'évoquaient déjà hier, « on reviendra en janvier, des actions sont en cours de préparation déjà ». Avant cela, ils ont de nouveau manifesté pendant plus de trois heures en centre-ville de Tours donc, entre les Halles, les boulevards Béranger, Heurteloup, la rue Nationale à plusieurs reprises, la place Jean Jaurès, mais aussi la rue Marceau où ils ont tenté de s'approcher à deux reprises du commissariat... En face les forces de l'ordre ont répliqué avec des gaz lacrymogènes puis une charge pour faire évacuer une barrage constitué de barrières de chantier à l'angle du boulevard Béranger. Les manifestants ont finalement été repoussés place Jean Jaurès avant de se disperser vers 18h.

Les photos de l'Acte VII à Tours :