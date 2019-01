[#MIAM] 7 restaus tourangeaux qui nous ont régalé en 2018

Des idées créatives et des produits bien sélectionnés.

Il ne se passe pas un mois sans l’ouverture de nouvelles tables à Tours, dans l’agglo ou un peu plus loin. Souvent, c’est l’occasion pour nous d’un bon déjeuner/dîner/apéro que l’on vous raconte sur le site via notre rubrique [#MIAM] et même depuis peu dans la chronique [#RE-MIAM] où l’on retourne dans des endroits que l’on a aimés pour voir si c’est toujours aussi bon...



A l’heure du bilan, une chose est sûre : on s’est régalé. Voici nos best sellers 2018...

Catégorie « Menu du midi »

Remplaçant L’Arôme, La Maison Colbert a ouvert il y a presque un an dans la rue du même nom et c’est un peu devenu notre cantine... Au déjeuner, le menu entrée-plat-dessert est à une quinzaine d’euros avec des recettes originales et un accueil adorable dans un décor boisé et chaleureux. Un des meilleurs rapports qualité-prix de la ville.

Catégorie « Convivialité »

En déménageant Rue Voltaire, La Petite Cuisine s’est agrandie sans oublier ses fondamentaux : une grande table où tout le monde se retrouve le midi pour déguster les recettes créatives, colorées et vertueuses de Marie. Le jeudi soir, c’est soirée tapas. Si vous y allez, demandez à la maîtriesse de maison de vous parler de gastronomie libanaise, elle en connait un rayon !

Catégorie « Direct producteur »

Ouvert seulement aux beaux jours, La Cabane à Matelot de Bréhémont a encore marqué les esprits en 2018. Imaginée par le pêcheur professionnel Romain Gadais, cette table met en valeur les poissons que l’on trouve dans la Loire ou dans le Cher avec des recettes élaborées comme un tartare de poisson sur lit de fraise en mise en bouche.

Catégorie « Street food »

La nouvelle adresse tendance de la Rue du Commerce c’est évidemment Boll ‘N Roll. Créée par deux amis, la marque propose des salades ou une sorte de wrap avec des produits frais, des recettes souvent végétariennes et en tout cas toujours de saison. Accueil souriant, et également des options pour le goûter ou le petit déj’.

Catégorie « grignotage »

Débarqué au printemps, Le Spot est le nouveau bar à vin sensation de la Rue Colbert avec des planches apéro qui valent le détour pour leur générosité, la finesse de leurs charcuteries ou le caractère de leurs fromages en provenance directe de Montreuil-en-Touraine. On craque aussi pour la sélection de vins, le coin enfant et les bons conseils de la maison.

Catégorie « Terrasse »

Au pied des vignes de Montlouis, Lise et Bertrand Jousset ont ouvert un bar à vin saisonnier sur leur domaine pour la deuxième année consécutive. Avec une sélection très rigoureuse de mozzarella, d’anchois ou autres produits artisanaux, ils encouragent à buller longtemps sur la calme terrasse de leur domaine. Et, naturellement, on y boit aussi bien que l’on y mange.

Catégorie « Originalité »

Récemment ouvert Rue Richelieu, ce restaurant s’inspire de la cuisine de Côte d’Ivoire et des saisons européennes pour fusionner les cuisines ce qui donne des accords étonnants mais passionnants comme travers de porc-crème de manioc ou canard-sauce chocolat. A déguster avec un jus de bissap dans une ambiance zen, moderne et colorée.