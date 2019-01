Le Tours FC se cherche un nouvel entraîneur

René Lobello quitte le club.

En arrivant au Tours FC cet été, René Lobello signait pour coacher une équipe qui venait, certes, de descendre en National après une saison complètement ratée mais qui affichait ostensiblement sa volonté de remonter en Ligue 2.

6 mois plus tard, le bilan est problématique : après 17 journées de National Tours est 16ème (sur 18), en position de relégable avec 2 victoires, 9 matchs nuls et 6 défaites. Tout n'est pas à jeter : le club fait partie des meilleures défenses du championnat mais avec 7 buts marqués il possède aussi la 2ème plus mauvaise attaque.

En panne de solutions, et comme c'est souvent le cas ces dernières années, le TFC décide donc de changer le coaching. "D'un comme un accord" l'entraîneur René Lobello et le président Jean-Marc Ettori annoncent la fin de leur collaboration dans un communiqué publié sur le site du club.

D'après le pésident corse, un nouvel entraîneur sera nommé "dans les jours qui viennent" et des modificiations sont aussi à attendre dans l'effectif des joueurs, sans préciser s'il y aura des départs, des arrivées ou les deux.

Si la santé sportive du TFC est inquiétante à la mi-saison, elle n'est cependant pas désespérée. Il y a deux ans, on se souvient que le Tours FC, alors lanterne rouge de Ligue 2, avait assuré une deuxième partie de saison canon lui permettant de bien remonter au classement.