Un court-métrage tourangeau primé à Lille

Un film de Cyriac Labergère.

"Marius, 29 ans, est secrètement amoureux de sa voisine de palier. Il s'avère qu'ils ont un passé en commun et que l'avenir leur réserve de bien belles perspectives..." Ça, c'est le pitch d'Aux petits oignons, un court-métrage de 7 minutes du Tourangeau Cyriac Labergère, dont c'est la deuxième réalisation après Je suis Conley.

Avec Justine Thibaudat et Alex Guéry dans les rôles principaux (première devant la caméra pour le Tourangeau Alex Guéry, habitué à la réalisation), le film a été présenté la semaine dernière au festival lillois Maz Movie Show et il a reçu deux prix pour ses acteurs. Pas mal pour l'oeuvre d'un ado qui a seulement 17 ans ! Ce n'est peut-être pas fini car trois autres festivals sont déjà programmés, notamment en Bretagne et en Espagne, au début de l'année 2019. Le court-métrage est produit par les Tourangeaux des Films du Loup Blanc, en voici la bande annonce en attendant une projection au cinéma annoncée l'année prochaine à Tours :