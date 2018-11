StorieTouraine, 21/11/18 : une disparition qui se termine bien, série d'incendies en Touraine, le retour du TVB en Ligue des Champions...

On parle aussi du tirage au sort de la Coupe de France de football.

La StorieTouraine vous offre un résumé de l'actualité tourangelle mis à jour dès que l'information le nécessite... Voici l'édition de ce mercredi :

Disparition inquiétante...

Ce mercredi matin, les gendarmes d'Indre-et-Loire ont lancé un appel à témoins pour retrouver Mme Arrivé, une femme d'une soixantaine d'années disparue depuis mardi après-midi à Esvres. Hospitalisée en clinique, elle a finalement été retrouvée comme l'ont annoncé les gendarmes en début d'après-midi, et en bonne santé, ce grâce à plusieurs témoins qui l'avaient notamment localisée dans le quartier des Fontaines. La sexagénaire est saine et sauve.

Série d'incendies...

Mardi soir, un incendie s'est déclaré dans un immeuble Place de la Tranchée à Tours. Il était environ 21h15 et les flammes ont commencé à sévir au 1er étage. Un homme de 50 ans a été intoxiqué par les fumées et hospitalisé à Trousseau. On ignore l'origine du feu.

Vers 23h30, autre feu, cette fois dans un hangar agricole de Semblançay : le bâtiment de 300m² dans lequel étaient entreposées 101 tonnes de fourage est parti en fumée. 3 pompiers sont restés toute la nuit pour éviter une reprise du sinistre dont l'origine n'a pas été précisée.

Enfin, vers 0h30 mercredi, un feu d'origine électrique s'est déclaré Route des Galteaux à Coteaux-sur-Loire. Eteint par le propriétaire à l'aide d'un extincteur, l'incendie n'a pas fait trop de dégâts mais le couple de 45 ans et leur ado de 14 ans ont dû être relogés. Ils ont trouvé refuge dans leur famille.

Alarme...

Mardi après-midi, l'école primaire du groupe scolaire Maupas de Rochecorbon a dû être évacuée : son alarme incendie s'est déclenchée toute seule alors qu'il n'y avait pas de danger. 250 enfants ont été déplacés dans un gymnase le temps que les pompiers lèvent tout risque de danger. Une quinzaine de soldats du feu se sont rendus sur place.

Ordre National du Mérite...

Plusieurs nominations en Indre-et-Loire dont Charles Georget au grade d'officier, Frédéric Génichon, Nébine Dominguez, Dominique Klein, Laurent Lébé, Eric Préteseille, Benoit Pontroué et François Marsollier en tant que chevalier.

Foot...

En Coupe de France, Tours ira affronter Besançon Football le week-end du 8-9 décembre dans le Doubs. Après une qualification compliquée samedi en Vendée, le TFC hérite de nouveau d'un club de niveau inférieur au sien puisque les Bisontins sont en National 3. A noter qu'avant ça, dès ce vendredi, Tours va jouer à Bourg-en-Bresse en champîonnat.

Gros morceau...

Le Tours Volley Ball retrouve la Ligue des Champions ! Champion de France en titre, le TVB joue chez les Trucs d'Izmir ce mercredi soir pour son 1er match de la compétition. Placé dans un groupe compliqué avec les Italiens de Pérouse et Moscou, le club espère finir 2ème et se qualifier pour la suite de la compétition. Cela passera forcément par un résultat dès ce mercredi 21 novembre... A suivre dans la soirée sur Info Tours !