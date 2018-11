21 vignerons, tous bio, réunis à Tours ce week-end

C'est le retour du salon Biotyfoule.

Vous cherchez une bouteille de vin pour les fêtes ?

Ou simplement pour (re)remplir votre cave ?

Ce week-end, direction un événement désormais bien reconnu par les amateurs de vin en Touraine : Biotyfoule, le salon des vvigneronnes et vignerons bio du département qui s'installe pour deux jours dans le péristyle de l'Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès. C'est la 9ème édition, 3 000 visiteurs en avaient poussé la porte en 2017 (entrée gratuite, verre de dégustation à 5€).

"L'esprit de Biotyfoule, c'est d'offrir aux visiteurs des rencontres marquées par la simplicité et la convivialité des échanges. Toute la place est laissée au vin, à son goût et aux discussions menées un verre à la main. Les visiteurs, amateurs ou plus connaisseurs, y rencontreront des pionniers de la viticulture bio locale, des nouveaux qui viennent de s'installer, et un grand choix de vins, souvent introuvables à Tours le reste de l'année" explique le GABBTO (Groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques de Touraine).

A noter qu'actuellement, plus de 20% des vignes tourangelles sont exploitées en bio, soit près de 1 800 hectares, un chiffre qui ne cesse de progresser.

Biotyfoule, samedi 24 de 11h à 19h et dimanche 25 de 10h à 18h. Ateliers du goût gratuit et petite restauration (bio) sur place.