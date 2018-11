StorieTouraine, 20/11/18 : des avocats de Tours en grève des audiences, grève à Pôle Emploi 37, 60 000 billets de TER à 5€…

On parle aussi de la sortie d’un CD avec un jeune musicien tourangeau.

Pour avoir un résumé de l’actualité tourangelle mis à jour au fil de la journée, consultez la StorieTouraine d’Info-Tours.fr, c’est gratuit !

Gilets Jaunes…

Quelques actions contre la hausse du prix des carburants et les taxes se poursuivent ce mardi en Indre-et-Loire : au péage de Monnaie, au dépôt pétrolier de St-Pierre-des-Corps ou à Noyant-de-Touraine mais les manifestantes et les manifestants ne sont pas en nombre suffisant pour bloquer la circulation.

Pôle Emploi en grève…

Ce mardi, journée d’action des syndicats de Pôle Emploi pour protester contre la suppression de 800 postes en 2019 dans un contexte où le chômage ne baisse pas. L’an dernier, près de 140 postes ont été supprimés en Centre-Val de Loire. Un rassemblement était organisé ce mardi matin devant l’agence des Deux-Lions.

Les infirmiers et infirmières aussi…

Dénonçant le projet de loi sur la sécurité sociale, les professionnel(le)s du soin à domicile organisent un rassemblement régional à Orléans ce mardi pour demander de meilleures rémunérations et s’inquiéter de la création de postes d’assistants médicaux pour aider les médecins.

Les avocat(e)s aussi…

Décidément, grosse journée sociale ! Les avocates et avocats du barreau de Tours sont appelés à faire la grève des audiences (donc à ne pas plaider) jusqu’à jeudi pour dénoncer le projet de réforme de la justice de la ministre Nicole Belloubet… Ils estiment que l’accès à la justice sera plus compliqué avec « la fin de la justice de proximité », notamment qu’il faudra parfois faire des dizaines de kilomètres pour un rendez-vous avec un juge ou plaider une audience. Le barreau de Tours assure aussi que la concertation engagée avec le gouvernement et qui a abouti à plus de 200 propositions d’amendements n’a pas été suivie d’avancées suffisantes.

Jaybeam-Amphenol…

Lundi, nous évoquions l’annonce de 37 suppressions de postes dans l’entreprise Jaybeam qui fabrique des antennes relais pour téléphones portables à Amboise. Le député de la circonscription Daniel Labaronne (LREM) réagit :

« Le projet de réorganisation annoncé est en ligne avec les assurances qui m'avaient été données (le 13 novembre) en termes de maintien d'une activité de production sur le site et d'investissements pour y développer l'activité de recherche et développement.

La stratégie industrielle de l'entreprise Jaybean-Amphenol n'est pas de mon ressort. Il en est tout autrement de l'avenir des salariés qui vont perdre leur emploi. (…) Je serai particulièrement vigilant à la qualité — effective — des mesures d'accompagnement pour qu'aucun salarié ne « reste sur le carreau ». » L’élu pourrait prochainement rencontrer les délégués syndicaux du site.

5€…

Le prix de 60 000 billets TER Centre-Val de Loire vendus exclusivement sur Internet ou l’appli smartphones SNCF dans le cadre d’une opération de Noël. L’offre est valable pour tous les trajets en TER mais pas les TGV et Intercités, pour des voyages effectués avant le 20 décembre à certaines heures de la journée (en clair, en dehors des heures de pointe, par exemple des trains en fin de soirée). Les billets ne seront ni échangeables, ni remboursables.

Le prodige du cor...

Vous vous souvenez de Florian Le Bleis, candidat tourangeau de l'émission Prodiges de France 2 l'hiver dernier ? Le jeune homme extrêmement doué au cor participe à la sortie d'un CD chez Warner. Vous pourrez l'entendre dans la célèbre Czardas de V Monti, le Quintette de Mozart ou encore un medley de Gershwin. "La promotion du CD et la précocité de Florian va l'amener sur les plateaux TV avec "Stupéfiant" sur France 2 le 3 dècembre" indique son enseignant Arnaud Delépine de l'association A Tours de Cors.

L'an dernier nous avions réalisé un portrait de Florian à lire ici