Magie à l'Hôpital revient à l'Opéra de Tours pour une soirée triplement drôle

2ème édition du festival Au Tours du Rire.

Elle s'appelle Emma, ils s'appellent Jean-Jacques et Warren Zavatta... Jeudi soir, on les verra successivement sur la scène du Grand Théâtre de Tours pour une soirée qui promet d'être particulièrement drôle et dont l'objectif est de soutenir l'association Magie à l'Hôpital qui réalise les rêves des enfants hospitalisés.

Plutôt bien connue sur Tours, la structure qui agit en particulier sur l'hôpital Clocheville organise des animations dans les murs du CHU mais aussi des sorties comme, récemment, un déplacement sur le plateau de l'émission Danse avec les stars de TF1.

Pour la soirée de ce jeudi 22 novembre, le rire sera donc en tête d'affiche sur la prestigieuse scène de l'Opéra avec la deuxième édition d'Au Tours du Rire, dont les billets seront vendus à 20€ (tarif unique) avec versement de tous les bénéfices pour les actions de Magie à l'Hôpital.

