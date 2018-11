Risque de neige ce mardi : des équipes mobilisées au cas où en Touraine

Tours Métropole a 7 agents d’astreinte.

L’hiver a un peu d’avance... Alors que Tours Métropole et le Conseil Départemental d’Indre-et-Loire ne mobiliseront leurs moyens d’astreinte hivernaux pour la surveillance des routes qu’à partir du lundi 26 novembre, Météo France annonce quelques chutes de neige pour ce mardi dans le département.



Actuellement, la Touraine n’est pas placée en vigilance orange, l’épisode devrait donc être assez limité. En fin de nuit, il pourrait toucher le Nord du département (Neuillé-Pont-Pierre et Château-Renault) mais aussi l’Est (Luzillé, Montrésor). En matinée (à partir de 7h) l’agglomération de Tours et la région d’Amboise pourraient aussi être concernées. Les températures seront comprises entre 0 et 1° ce qui pourrait faire tenir les flocons au sol, sans certitude néanmoins. Par ailleurs, même si le ciel restera nuageux toute la journée, la neige devrait s’estomper voire totalement s’arrêter après 10h. On attend un maximum de 4°.



Afin de garantir de bonnes conditions de circulation, Tours Métropole annonce ce lundi soir qu’elle mobilise 7 agents pour saler les routes : 3 équipes de deux dans les saleuses et un dans une voiture pour patrouiller et identifier d’éventuelles difficultés. En cas de perturbations, un point trafic sera disponible en tout début de matinée. Nous vous tiendrons bien sûr informés.