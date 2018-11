StorieTouraine, 19/11/18 : manifestation pour un réfugié à Chinon, 37 suppressions de postes à Amboise et la nouvelle escale du kiné-skipper tourangeau…

On parle aussi de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes.

La StorieTouraine, c’est un résumé de l’info tourangelle mis à jour en fonction des évolutions de l’actualité… Voici ce que nous avons à vous dire en ce lundi :

Mobilisation…

Pour suivre le mouvement des « Gilets Jaunes » en Touraine sur Info Tours, cliquez ici. En une phrase : nombre de manifestants en baisse, quasiment pas de blocages hormis un rassemblement au dépôt pétrolier de St-Pierre-des-Corps où la situation est tendue avec les forces de l’ordre et la presse.

Mobilisation (bis)…

Ce week-end, un appel à manifester ce lundi devant la gendarmerie de Chinon est apparu sur Internet. Objectif : soutenir Thomas, élève du lycée Rabelais annoncé comme menacé d’expulsion suite à une convocation par les gendarmes alors qu’une famille qui l’a accueilli en mars 2017 et a entamé des démarches d’adoption. Sur Internet, près de 10 000 personnes ont déjà signé une pétition. « Nous ne pouvons pas accepter que Thomas soit reconduit en Côte d'Ivoire alors que sa vie se construit ici parmi nous » écrivent les militants.

La préfecture a démenti cette version dès le début de la matinée dénonçant des accusations « erronées et mensongères ». Selon elle, le jeune homme n’est pas connu de ses services et sa convocation est seulement liée à la démarche d’adoption engagée par le couple Richard, dixit le communiqué de Corinne Orzechowski. La préfète ajoute que le jeune homme peut tout à fait obtenir un titre de séjour en contactant la préfecture, ce qu’il n’aurait pas fait à ce jour alors qu’il y a droit vu qu’il est entré sur le territoire quand il était encore mineur.

Nouveau coup dur pour l’emploi…

Quelques semaines après l’annonce de la fermeture de l’usine Sandvik de Fondettes, c’est le fabricant d’antennes pour téléphones portables Amphenol Jaybean qui annonce des réductions d’effectifs en Touraine, en l’occurrence 37 postes sur 183 à Amboise. Selon lui c’est la conséquence de la concurrence chinoise qui fait baisser les prix. L’entreprise va ainsi privilégier un site en Macédoine plutôt qu’en Touraine pour développer ses activités.

En compensation, le groupe annonce tout de même sa volonté de conserver son site tourangeau avec un renfort côté recherche : 7 postes d’ingénieurs et de techniciens seront créés.

Lutte contre les violences faites aux femmes…

Chaque année, le 25 novembre est une journée dédiée à la lutte contre les violences faites aux femmes, l’occasion de rappeler notamment qu’une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint dans notre pays. Ce samedi 24 novembre, un rassemblement est prévu à Tours, plus largement pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes. Ce sera à 14h30 Place Jean Jaurès. Par ailleurs, dès ce mardi 20, le Planning Familial d’Indre-et-Loire organise une exposition « En chemin elle rencontre » réalisée par l’association Des ronds dans l’O : une exposition – BD qui aborde les différentes violences faites aux femmes. A voir dans le hall au 1er étage du centre de vie du Sanitas (10 place Neuve à Tours)

Visite libre du mardi 20 au vendredi 23 novembre.

Chèque...

Ce lundi soir, un chèque de 2 000€ a été remis à l'Association des Chiens Guides d'Aveugle d'Angers par le Lions Club suite à des fonds récoltés lors du 2ème Festival du Cirque de Tours à la fin du mois de septembre. Lors du vote de son budget dans quelques semaines, la Métropole pourrait remettre un second chèque de 2 000€ pour aider à la formation de chiens guides pour personnes non voyantes.

Route du Rhum…

Un Tourangeau est engagé dans la Route du Rhum, cette course en solitaire entre la Bretagne et la Guadeloupe. Laurent Jubert – kiné – relève ce défi à l’occasion du Mois sans Tabac pour encourager celles et ceux qui souhaitent arrêter de fumer. Il accumule les soucis depuis son départ : escale forcée pour éviter une tempête puis avaries techniques. Le voici donc en Espagne d’où il a fait cette vidéo :