Des militants vegan s'invitent à "Ferme Expo

"Ferme Expo" c'est un peu un mini salon de l'Agriculture qui se déroule tous les ans au parc des Expositions de Tours. Et comme tout salon de l'agriculture, une partie non négligeable est dédiée aux animaux et à l'élevage. C'est justement pour cette raison que des militants de l'association 269 Life qui milite contre l'exploitation des animaux par les humains avaient décidé de faire un happening devant l'entrée de l'événement.

Spécialistes des campagnes dérangeantes, afin de "déclencher un électrochoc chez l’autre" disent-ils, les militants se sont alignés avec des pancartes aux images choquantes. Si beaucoup de visiteurs ont simplement détournés les yeux ou ignorés les manifestants, d'autres se sont montrés mécontents et l'ont fait savoir verbalement, tandis que quelques échanges ont pu avoir lieu.

Après une heure de manifestation, les militants de 269 Life sont repartis.

Photos : Pascal Montagne