Ce dimanche, acte II des mobilisations des Gilets Jaunes en Touraine

Plusieurs rassemblements ont été organisés.

Alors que plus de 1 500 personnes vêtues de gilets jaunes ont manifesté contre la baisse du pouvoir d’achat et la hausse des prix de l’essence samedi en Touraine, plusieurs groupes de citoyen.ne.s en colère se sont encore déplacés sur les routes ce dimanche pour faire part de leur mécontentement vis à vis de la politique du gouvernement.



Ainsi, les autorités estiment qu’un peu plus de 400 personnes ont participé à une dizaine d’actions comme au péage de Monnaie sur l’A10 (où les voitures ont pu passer gratuitement en direction de Bordeaux) ou sur deux rond-points de Loches. Des manifestations également à Amboise, Ste-Maure-de-Touraine, Château-Renault ou Pocé-sur-Cisse. Certaines actions se poursuivaient malgré la tombée de la nuit, preuve de la motivation d’une partie des manifestant.e.s. A Monnaie, pour éviter des incidents, les gendarmes ont bloqué la plupart des voies du péage pour que la circulation se limite à quelques files. Ils n'ont pas dispersé les personnes présentes.



Reste maintenant à voir quelles suites seront données à ce mouvement, dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Sur Facebook, on trouve des appels à de nouvelles mobilisations, par exemple aux péages en fin de journée dès ce lundi ou à Chambray, l’ensemble restant à confirmer.

Photo prise samedi.