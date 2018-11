Coupe de France : le Tours FC passe encore aux pénaltys

Il est qualifié pour le 8ème tour.

Le même scénario qu’à Avoine, en plus crispant encore... Ce samedi soir, les footballeurs du Tours FC se déplaçaient à La Chataigneraie en Vendée pour le 7ème tour de la Coupe de France.



Face à ce club amateur qui évolue au niveau régional, les Tourangeaux ont eu bien du mal à développer leur jeu pendant les 90 premières minutes de la rencontre, à tel point qu’il a fallu attendre la fin de la deuxième prolongation pour voir un but dans ce match, en l’occurence la 111ème minute avec un but d’Antoine Verronneau.



Problème : le TFC n’a pas été libéré très longtemps car les Vendéens ont réussi à égaliser 5 minutes plus tard, forçant les Ciel & Noir à disputer une nouvelle séance de tirs aux buts. Là, le TFC a plutôt maîtrisé son sujet en s’imposant 4-3. Voilà donc les joueurs de René Lobello une nouvelle fois qualifiés sans briller dans un match qui semblait à leur portée. Ils connaîtront leur prochain adversaire mardi après le tirage au sort.



La semaine prochaine, retour du championnat avec un match à Bourg-Péronas, autre équipe reléguée de Ligue 2 la saison dernière.