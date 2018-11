Le TVB vainqueur sans problèmes face à Sète

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Ce vendredi soir Tours recevait Sète pour la 7ème journée de Ligue A de volley et les Tourangeaux ont été très efficaces contre leurs adversaires puisqu'ils ont gagné 3-0 : 25-11 au 1er set, 25-15 dans le second mais une troisième manche plus accrochée (26-24).

Avec ce succès, le TVB confirme sa bonne forme au classement : 2ème avec un point de moins que Rennes.

Les photos du match par Philippe Maitre :