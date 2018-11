A Tours, Julien Clerc a chanté tous ses tubes

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Un répertoire incroyable, riche de titres qui résonnent dans le cœur de tous, de « Ma préférence » à « Utile » en passant par « Femmes, je vous aime », « Ce n'est rien » ou « Mélissa »... Julien Clerc a enflammé la salle du Vinci jeudi soir à Tours. Devant environ 1 700 spectateurs, tous fans de cet artiste au talent indéniable avec une présence sur scène toujours aussi dynamique.

Tout au long de son récital il va enchainer toutes ses chansons que le public reprend en chœur, il va rendre un troublant hommage à celui qui l'a accueilli pour la première fois à l'Olympia, Gilbert Bécaud, mais aussi à Charles Aznavour : Julien Clerc est tout simplement un des chefs de file de la chanson française.

« La tournée des cinquante ans » est un grand moment d'émotion et d'exception et le public ne s'y est pas trompé et lui a montré son attachement après deux rappels.

Roger Pichot