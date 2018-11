StorieTouraine, 15/11/18 : série de cambriolages dans l'agglo de Tours, manifestation devant Ferme Expo, rassemblement de soutien aux migrants...

On parle aussi du mouvement de grogne des policiers.

La StorieTouraine vous résume l'actualité tourangelle de la journée, un article mis à jour en fonction de l'arrivée de nouvelles informations...

Série...

Ce mercredi, 9 logements de l'agglomération tourangelle ont été victimes de cambriolages, peut-être perpetrés par une seule et même équipe. Les communes concernées sont Chambray-lès-Tours, Chanceaux-sur-Choisille, Ballan-Miré, Notre-Dame-d'Oé, Montlouis-sur-Loire et La-Ville-aux-Dames. Les maisons concernées ont été visitées en fin d'après-midi et début de soirée, principalement dans l'objectif de repartir avec des bijoux. Les cambrioleurs sont passés par les fenêtres à chaque fois. Un rappel : en cas de vol, laissez tout en place et contactez tout de suite le 17 pour faciliter l'enquête.

Police...

Comme annoncé en fin de semaine dernière, les policiers sont appelés à manifester à 18h15 ce jeudi devant la préfecture d'Indre-et-Loire à Tours pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail entraînant notamment une hausse des arrêts maladie. Ils réclament par ailleurs des créations de postes, en particulier pour renforcer les équipes d'enquêteurs du commissariat.

Manifestation...

Après les deux rassemblements de ces dernières semaines qui ont à chaque fois réuni 150 personnes, les associations qui soutiennent les migrants de Tours qui n'ont pas forcément de toit la nuit appellent à une nouvelle manifestation de soutien vendredi soir, dès 18h, devant la gare de Tours, porte d'entrée de nombreuses personnes arrivant à Tours. Selon Chrétiens Migrants 8 familles sont actellement à la rue avec 10 enfants. On compte aussi une femme enceinte et une personne gravement malade ainsi que 55 mineurs pas encore évalués par le Conseil Départemental.

Manifestation (bis)...

Alors que le salon de l'agriculture tourangeau, Ferme Expo, ouvre ce vendredi et jusqu'à dimanche au Parc Expo, les militants animalistes de Tours appellent à une manifestation contre cet événement dimanche dès 15h afin de sensibiliser toute personne poussant les portes des halls "au sort que l'on réserve aux animaux dits "de bouche" mais également sur le fait que l'agriculture est l'une des plus grandes responsables de la destruction de notre planète."

Lecture...

La ville d'Azay-le-Rideau accueillera la Quinzaine du livre jeunesse le samedi 24 et le dimanche 25 novembre de 13h à 18h dans la salle polyvalente Auguste Rodin (3 Rue Gustave Eiffel 37190 Azay-le-Rideau). Au programme de cette nouvelle édition : 300 titres sélectionnés parmi la production de l'année seront proposés aux lecteurs, la dédicace de Oust ! Du balai !! par Vincent Dhuicque le dimanche 25 novembre, 4 ateliers pour enfants et ados : cuisine, aquarelle, couronne de noël, landart (participation : 2€), 4 spectacles (entrée libre sur réservation) :



Samedi 24 novembre :

J'ai planté mon lit et j'ai écouté mes rêves – 14h30 – à partir de 3 ans - Cie Théâtre Exobus

Musikaclown – 17h – à partir de 4 ans - Cie D mots et D notes



Dimanche 25 novembre :



Contes d'ici et d'ailleurs – 11h – De 6 mois à 4 ans - Nezha Chevé

Gimmick – 15h – à partir de 6 ans - Cie du Petit monde