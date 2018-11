StorieTouraine, 14/11/18 : le tram avance mais pas la navette, des trains supprimés ce week-end, le grand sapin de Tours arrive jeudi...

On parle aussi d'une étude sur le nombre de propriétaires dans la région.

La StorieTouraine vous résume l'info tourangelle en 2 minutes chrono... Voici notre édition de ce mercredi :

Grands travaux, épisode 2...

Comme le week-end des 10-11 novembre, la SNCF supprime les Intercités Tours-Paris ce samedi 17 et ce dimanche 18 novembre. Les détails dans notre article de la semaine dernière, dont les infos sont toujours valables.

Un pas en avant...

Lundi soir, les élus de la ville de Tours ont choisi que la seconde ligne de tram passerait par le Boulevard Béranger et le Collectif Cycliste 37 s'en réjouit : "C'est une décision historique car la ville de Tours fait le choix de diminuer drastiquement la circulation motorisée sur cet axe, ce qui aura pour conséquence d'améliorer la qualité de vie, de faire baisser la pollution sonore et toxique, et de développer d'autres modes de déplacement plus respectueux de la planète et du climat. (...) Néanmoins, le Collectif Cycliste 37 restera très vigilant sur la place qui sera donnée au vélo sur ce nouveau boulevard Béranger. Nous souhaitons que le mail central soit réservé à la circulation piétonne, comme mode de déplacement ou espace de flanerie, et aux animations régulières ou ponctuelles."

Un pas sur le côté...

Pendant ce temps, la CFDT s'impatiente de ne pas voir la SNCF avancer sur le projet d'amélioration des liaisons ferroviaires entre les gares de Tours et St-Pierre-des-Corps. Le syndicat qui planche depuis des années sur un nouveau projet de navette demande désormais à la Métropole de lancer une étude indépendante, cette dernière a répondu en disant qu'elle allait y réfléchir.

#TeamPropriétaires...

Selon l'INSEE, la région Centre-Val de Loire est l'une des régions de France avec la proportion la plus importante de ménages propriétaires de leur logement : 64% (en 2014), soit autant qu'en Pays de la Loire et à peine moins qu'en Bretagne (66%). Toutes les autres régions sont derrière. Ainsi, en Île-de-France, on ne compte "que" 47% de propriétaires... mais évidemment les prix des maisons et appartements ne sont pas du tout les mêmes ! Dans notre région, les propriétaires ont en moyenne 1,9 pièce par personne, plus de la moitié des ménages propriétaires ont plus de 5 pièces.

A noter qu'il y a 50 ans, on comptait moins d'un ménage propriétaire sur deux dans notre région. On retiendra aussi que seuls 5 à 7% des moins de 25 ans sont propriétaires, et que 4 ménages en couple sur 5 possèdent leur logement, contre la moitié des personnes seules, et un tiers des familles monoparentales. Enfin, les cadres sont bien plus nombreux à être propriétaires que les ouvriers.

Noël en approche...

Alors que les chalets du marché de Noël de Tours sont déjà installés depuis plusieurs jours et que la grande roue est en cours de montage Place Anatole France, on apprend que le grand sapin de la Place Jean Jaurès sera installé ce jeudi à 11h30, il sera ensuite décoré par les services de la ville avant le top départ des illuminations vendredi 23 à 18h30, devant l'Hôtel de Ville.

Rendez-vous culturel...

La Boîte à Livres de l’Etranger accueillera Sandrine Lemoult, créatrice des personnages Kevin and Kate, dont les aventures sont publiées tous les mois dans la revue Bayard Jeunesse « I love English for Kids », samedi 8 décembre de 14h30 à 18h. Cette séance de dédicace est organisée suite à la sortie du Tome 3 des aventures de Kevin and Kate chez BD Kids.