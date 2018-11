10 bonnes raisons d’aller à Ferme Expo ce week-end

Le salon de l’agriculture tourangeau revient au Parc Expo.

Entre vendredi et dimanche, 35 000 visiteurs sont attendus à la 13ème édition de Ferme Expo, dont 2 000 scolaires le vendredi et au moins 5 000 professionnels du département le vendredi : « c’est un grand moment de partage entre agriculteurs » nous dit le président de la Chambre d’Agriculture Henry Frémont. Voici 10 bonnes raisons de vous y rendre.

1 / Pour trouver du travail

Le secteur de l’agriculture a régulièrement du mal à recruter alors, en partenariat avec Pôle Emploi, un Mur de l’Emploi sera monté sur le salon avec de nombreuses offres disponibles en contrats saisonniers ou plus durables. Ce sera dans le hall B.

2 / Pour « tâter le cul des vaches », comme Jacques Chirac

200 bovins sont attendus sous les halls de Rochepinard, suffisant pour vous exercer à reproduire le geste fétiche de l’ancien président. Si vous n’êtes pas fan de l’élevage, à Ferme Expo vous devriez aussi pouvoir croquer des pommes.

3 / Pour découvrir de petits producteurs locaux

Tours Métropole espère qu’à l’horizon 2025, l’agglo sera capable de produire 15% des aliments qu’elle consomme. Plusieurs exploitations existent déjà sur les 22 communes du territoire, et d’autres sont en création. Ainsi, un « marché » s’installera à Ferme Expo avec des maraîchers, un pêcheur de Loire, un producteur de miel et de pain d’épices ou un brasseur de bière. A la santé des producteurs locaux !

4 / Pour apprendre à faire la poule

Attention danger, cette chanson peut rester dans la tête plusieurs heures.

5 / Pour faire exploser des bombes végétales

Aucun risque de vous retrouver avec une fiche S en maniant ce genre d’objet, en revanche vous pourrez faire pousser des plantes et c’est un très bon objectif de vie. Atelier samedi à 10h, midi et 17h, notamment.

6 / Pour voir qui imite le mieux la chèvre entre une vraie chèvre et une personne de votre entourage qui crie très fort

7 / Pour apprendre à faire le meilleur goûter du monde

Plusieurs ateliers culinaires sont prévus dont un sur la courge samedi à 14h30 et 15h, un autre sur l’apéro 100% local dimanche à 11h (à l’heure de… l’apéro !) et sur le goûter 100% local à 15h30 (l’heure du… goûter, après la sieste).

8 / Pour vous rouler dans la paille et en avoir partout dans les cheveux

C’est fashion.

9 / Pour apprendre à utiliser votre smartphone comme un engrais

Une appli tourangelle – Agrikaïdo – vous aide à semer, arroser ou entretenir vos plantes grâce à des sondes plantées dans la terre et reliées à votre smartphone. Elle sera présentée sur Ferme Expo ainsi qu’une maquette de ferme connectée pour découvrir les innovations dans le domaine agricole.

10 / Pour apprendre à rassembler un troupeau de brebis

Info utile : pour ça, il vous faut un chien. Bien dressé. Démonstrations samedi et dimanche toute la journée et notamment dimanche à 10h15 et 17h.