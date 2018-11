StorieTouraine, 13/11/18 : réactions au choix du tramway, job dating à Chambray, casting pour l'émission "Les Z'Amours"...

On parle aussi de féminisme et d'Aucard de Tours.

La StorieTouraine vous permet d'avoir un résumé rapide de l'actualité tourangelle... Et on met l'article à jour si besoin.

Le 2ème tram de Tours par Béranger...

Nous vous l'annoncions dans la nuit, la ville de Tours a choisi que la deuxième ligne de tramway de l'agglomération tourangelle passerait plutôt par le Boulevard Béranger que par le Boulevard Jean Royer.

"Une majorité des élus de Tours n'écoute pas la cour des comptes qui indique que Tours Métropole n'a pas les moyens de financer une deuxième ligne de Tramway, à part si la collectivité recourt à un endettement très important et donc à une hausse conséquente des impôts ! Avec C'est au Tour(s) du Peuple nous demandons une consultation citoyenne sur tous les moyens de transports possibles et sur leurs coûts" réagit le militant La France Insoumise Claude Bourdin.

Dans les commentaires, les partisans du tracé "Royer" sont forcément déçus voire agacés : "encore une fois le quartier Febvotte est oublié" écrit par exemple une internaute.

A noter que ce lundi soir, les élus de Chambray-lès-Tours avaient eux aussi un dilemme à trancher : le tram dans l'enceinte de l'hôpital Trousseau ou sur l'Avenue de la République. C'est la première solution qui l'a emporté.

13 novembre...

3 ans après les attentats du 13 novembre qui avaient fait 130 morts et 413 blessés au Stade de France, aux terrasses de plusieurs bars parisiens et au Bataclan, France Bleu rappelle que l'association France Victimes 37 accompagne une douzaine de familles dans leur reconstruction après ce drame. Des témoins ou des proches de disparus. Des victimes qui ont touché des aides financières suite aux attaques terroristes, mais on ignore leur montant. A noter que certaines se déclarent tard, le traumatisme pouvant arriver bien après les faits. Il est donc toujours possible de contacter l'association.

Job dating...

Des postes à saisir ce jeudi à Chambray-lès-Tours ! Le CREPI Touraine, et l’Association Chambray Grand Sud organisent un forum de recrutement de 9h30 à 11h30 jeudi dans la galerie d'Auchan Chambray près de la brasserie Le Lys.

Les entreprises chambraisiennes de l’Asso Grand Sud qui recrutent seront au nombre de 11 : Leroy Merlin / Grands Garages de Touraine Peugeot / Louane Deco / Les Relais d’Alsace / Authentic Men / Rougegorge / Franck Provost / KFC / McDonald’s / Antée Formation / Auchan

Une trentaine d’offres sont proposées en CDI ou CDD et en tant que conseiller.e de vente ; employé.e libre-service ; secrétaire commercial.e, conseiller.e commercial.e ; employé.e de restauration rapide ; concepteur/vendeur de cuisine ; coiffeur.se ; chef de rang... Accès libre.

Volley...

Le Tours Volley Ball connait son adversaire pour les 8èmes de finale de la Coupe de France : ce sera Tourcoing le 11 décembre à Grenon.

Livre...

Margaux Collet et raphaëlle Rémy-Leleu présent, ce mardi 13 novembre, leur livre Beyoncé est-elle féministe à 18h30 dans les locaux de l'association Jeunesse Habitat au 16 Rue Bernard Palissy à Tours. Vous pouvez aussi commander ce livre en cliquant ici.

(Presque) bientôt Aucard...

Le festival Aucard de Tours organisé chaque année à la Gloriette vient de confirmer ses dates 2019 et d'annoncer son thème : 34ème édition sous le signe de "On nous cache tout on nous dit rien" du 5 au 9 juin. La prog', ce sera pour plus tard !

Casting...

Vous voulez passer à la télé ? La célèbre émission de France 2 Les Z'Amours recherche des couples tourangeaux pour participer au jeu présenté par Bruno Guillon. Rendez-vous le 26/11 à 11h, 14h, 16h ou 18h. Inscriptions au 01 55 27 06 57 ou 01 55 27 06 58.

Annnulation...

Malade, Véronique Sanson annule son concert prévu à Tours le 30 novembre. Si vous avez acheté un billet rapprochez-vous du vendeur pour un remboursement.