Festival Transmissions : les photos du feu d'artifice à Tours

Il a été tiré samedi depuis les bords de Loire.

Malgré la pluie, il y avait un peu de monde pour profiter du village gourmand et des festivités du premier festival Transmissions samedi soir à Tours. Nouveau nom des festivités annuelles autour de St Martin, incorporant de nouveaux événements autour du "partage", l'événement a conservé dans son programme la partie en l'honneur du Saint religieux avec remontée de la Loire en bateau, notamment.

Ce 10 novembre, l'Île Simon a également été fleurie et la soirée s'est terminée vers 20h par un feu d'artifice un peu avancé pour cause de mauvais temps. Sonorisé et évoquant l'histoire de Saint Martin, il a évidemment souvent illuminé le ciel de rouge, couleur martinienne par excellence...

Les photos de Laurent Depeigne :