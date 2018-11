Des sculptures sur ordinateur, un musée à visiter avec les doigts… Tours sublime le handicap

L’événement Au Tours du Handicap commence cette semaine.

« Notre idée est d’expliquer, dédramatiser, montrer que les personnes en situation de handicap sont là dans la culture : elles sont actrices, elles dansent, elles chantent, font des sketchs, de la musique, restaurent des bâtiments… Tout le monde peut trouver quelque chose à faire selon ses centres d’intérêt » : voilà comment la mairie de Tours définit Au Tours du Handicap, son événement annuel pour rendre visibles les personnes en situation de handicap, les initiatives des associations, faire de la sensibilisation auprès des jeunes ou des familles… De très nombreuses animations sont programmées jusqu’à la fin du mois de novembre autour d’un thème simple mais riche : la culture.

On a sélectionné nos points forts du programme :

Sculpture sur ordinateur

Rémy Closset est un ancien architecte, par ailleurs déficient visuel. Et il va présenter 6 œuvres en relief qu’il a créées depuis son poste de travail sur écran. Grâce aux technologies 3D, les personnes déficientes visuelles peuvent imaginer les œuvres picturales via leurs doigts, et celles qui voient bien peuvent aller plus loin via la réalité augmentée. Passionnant, et ça se passe à l’accueil de la mairie de Tours, de 10h à 16h tous les jours du 19 au 28 novembre (hors week-end).

Le compagnonnage avec les doigts

Vous connaissez peut-être déjà le Musée du Compagnonnage (en Haut de la Rue Nationale)… Mais l’avez-vous déjà visité en touchant ce qui y est présenté ? Là vous allez pouvoir le faire, les yeux bandés même si vous n’êtes pas déficient visuel. Les visites s’adressent aux enfants, il y en a plusieurs dans les prochaines semaines dont la première ce mercredi 14 à 15h30 ou une autre dimanche 18. Infos et réservations (indispensables !) au 02 47 21 62 51.

Objets détournés

Perlimpinpin… Non, Emmanuel Macron n’a rien à voir avec tout ça ! Ce spectacle pour enfants se fait sans paroles, donc accessible aux petits sourds et malentendants (et pour tous les autres, bien sûr !). « Une évocation poétique où les objets sont détournés » nous dit-on. C’est mercredi 14 à 15h30 à l’Espace Jacques Villeret des Fontaines pour 4€20, sur réservation : 02 47 74 56 05.

Une vie de chat au cinéma

Au Tours du Handicap c’est l’occasion de vous rappeler que chaque mois les cinémas Studio accueillent une séance accessible à tous les types de handicaps… Ciné-ma différence c’est pour les personnes ayant des troubles mentaux, accessible aux déficients visuels via une application pour smartphones… Et même aux enfants parce qu’ils peuvent faire un peu de bruit pendant la séance, c’est autorisé. La lumière s’abaisse aussi plus vite pour apaiser spectatrices et spectateurs… Les Studio sont contents de ce succès qui mixe les publics et donc ce 17 novembre c’est Une vie de chat qui sera diffusé à 14h15.

Une visite différente de l’Opéra (photo)

Visite sensorielle du Grand Théâtre de Tours adaptée pour les personnes déficientes visuelles. Elle dure 45 mlinutes, c’est le 22 novembre à 10h. Réservation : 02 47 60 20 44.

Château du Plessis

Le monument de La Riche qui accueille la Cie Cano-Lopez se mobilise pour Au Tours du Handicap le 24 novembre avec plusieurs rencontres dès 1h30 et à 20h30 soirée théâtre en partenariat avec l’association APF France Handicap. Un focus sur le projet Ateliers de Création Artistique. Accès libre et gratuit.

Le Musée des Beaux-Arts est amusant

C’est un cadeau de Noël avant l’heure le dimanche 25 novembre, tout juste un mois avant le passage du Père Noël : visite sensorielle autour du portrait de jeune femme de Van der Helst (au XVIIème siècle) suivie d’un atelier de modelage pour appréhender le handicap visuel. Cela dure 1h, c’est dès 15h, réservation obligatoire pour les 6-11 ans au 02 47 05 58 71 (infos sur les tarifs au téléphone). Seconde séance à 16h30.