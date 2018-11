Tours-Chinon : un derby de rugby très accroché... et boueux

Le reportage photo d'Info-Tours.fr.

Oh qu'il a été difficile ce match ! Un derby qui a tenu toutes ses promesses entre deux clubs tourangeaux de Fédérale 3 : Tours et Chinon. Au Stade Tonnelé, les deux équipes se sont jaugées pendant une mi-temps entière. Pas d'essais, pas de pénalités, pas de drop : juste une opposition, des tentatives avortées de part et d'autre. 0-0 à la pause.

En deuxième période, Tours parvient à prendre l'avantage avec un essai non transformé mais Chinon revient au score puis transforme son essai et mène donc de deux points. Les Chinonais ont néanmoins fait une erreur en fin de rencontre, permettant à Tours de marquer une pénalité de 3 points et donc de s'imposer 8-7. Un succès bien difficile donc pour les orange et bleu, sous un ciel très gris et sur un terrain bien humide...

Les photos du match par Philippe Maitre :