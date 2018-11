Un forum stage-emploi à l'Université de Tours

Rendez-vous ce jeudi 15 novembre.

L’université organise son Forum Stage-Emploi le jeudi 15 novembre 2018, de 13h00 à 17h00, sur le site des Deux-Lions (fac de droit).

"Plus de 100 organismes publics et privés, de tous secteurs d'activité, seront présents pour renseigner les étudiants et proposer des offres de stages et d’emplois" note l'université, la liste étant disponible sur son site.

Des professionnels de l’accompagnement conseilleront les étudiants pour affiner leurs candidatures ou pour préparer des entretiens de recrutement. Enfin, un photographe se tiendra à leur disposition pour réaliser une photo de CV

professionnelle.

L'entrée est libre et gratuite.

Renseignements: Maison de l’Orientation et de l’Insertion

Professionnelle 02.47.36.81.72 ou forum.moip@univ-tours.fr