A10 et A85 : plusieurs déviations cette semaine

A cause de travaux.

Chaque dimanche on fait le point sur les travaux qui vous attendent dans les prochains jours sur les autoroutes de Touraine. Voici les informations communiquées par Vinci Autoroutes :

A10 :

Nuit du lundi 12 novembre, entre 20h et 6h : Fermeture des bretelles d'entrée et de sortie de Vouvray (n°20), en provenance de Paris et en direction de Bordeaux + =fermeture de la bretelle de sortie de Vouvray (n°20), en provenance de Bordeaux.





A85 :

Du lundi 12 novembre à 9h au vendredi 16 novembre à 14h, jour et nuit : Risque de ralentissement sur une portion de 4 km, entre les échangeurs de Villandry (n°8) et d'Azay-le-Rideau / Chinon (n°9), dans les 2 sens de circulation.

Jusqu'au mercredi 12 décembre à 19h : Fermeture partielle de l'échangeur de Langeais (n°7), en provenance ou en direction d'Angers.

Suivre la déviation mise en place sur le réseau local.

Bifurcation A10/A85 :

Le jeudi 15 novembre, entre 7h et 21h : Fermeture de la bretelle en provenance de Paris (A10) et en direction de Vierzon (A85) + Fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Paris (A10) + Fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10) et enfin fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85).

Le vendredi 16 novembre, entre 7h et 21h : Fermeture de la bretelle en provenance d'Angers (A85) et en direction de Bordeaux (A10).

Dans tous les cas des déviations sont prévues. Pour en savoir plus : www.a10-touraine.fr et www.a85-liaisons-angers-tours.fr