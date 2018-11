10 belles découvertes au salon L’Art au Quotidien de Tours

Des bijoux, des pendules, des jeux en bois, un chien en fâcheuse posture…

Jusqu’à ce dimanche, le Vinci accueille le salon L’Art au Quotidien avec ses artistes et artisans répartis sur tous les niveaux pour présenter leurs créations… Du beau, de l’original, du fait main… On s’est promené dans les allées avec Claire Vinson et voici 10 photos de créations qui nous ont tapé dans l’oeil :

Les plus fashion…

De retour de la fashion week de Vancouver, la jeune styliste de Manthelan Chantelle Lecourt (on vous a déjà parlé d'elle ici) expose ses créations brillantes et originales. Sa marque Channy décolle, et elle devrait bientôt la présenter à Paris.

Les plus minutieuses…

Basé Rue Charles Gille à Tours, le magasin L’Echoppe est spécialisé dans les gravures de bijoux, comme les bagues. Et ça se fait au microscope. Dans ce domaine, Bruno Lévêque est Meilleur Ouvrier de France.

Les plus fragiles…

Installée dans le quartier Velpeau, Odile Menotti est peintre sur porcelaine et elle vend de très belles lampes au design moderne et arrondi. Sa porcelaine vient de Limoges ou d’Allemagne, son autre pays.

Les plus ponctuelles…

Fabriquées en Sarthe, ces horloges en verre sont furieusement design, avec des dégradés de couleur extras. L’Atelier Verre Dans Fer (jeu de mot !) fait aussi des plats, des bijoux, des porte-bougies…

Les plus naturelles…

Ces pots de fleur pensés pour des compositions sont très design avec leurs deux textures… On peut aussi les suspendre… C’est le céramiste Terre d’Âme qui en est à l’origine.

Les plus enfantines…

L’Atelier de Li, à la frontière entre la Seine-et-Marne et l’Essonne, imagine des puzzles éducatifs à plusieurs étages mais aussi de très beaux dominos et memory en bois. Bonus : les chutes de production deviennent des bijoux.

Les plus littéraires…

Le Musée de la Typographie de Tours propose, pour 5€, des affiches couillues au sens propre comme au figuré, mais aussi des petites cartes qui vous feront quelques nœuds au cerveau. Très amusant.

Les plus petites…

Annie Leveillault est miniaturiste… Mais son art est grand. Ici une bibliothèque miniature mais avec de très nombreux détails, c’est impressionnant.

Les plus douillettes...

Près du Château de Chambord, un couple élève des chèvres Mohair et utilise leur laine pour faire des vêtements à la fois beaux et chauds, parfait pour l’hiver qui s’annonce…

Oh !

Et pour finir l’audace de Fabien Charlet (Fabulin Création), créateur de luminaires comme cette pièce canine audacieuse dans une posture pour le moins étrange. Allez sur place, et regardez d’où sort le fil !

Olivier Collet