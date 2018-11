Encore un match nul pour le Tours FC (cette fois avec des buts)

Contre Boulogne.

Vous vous souvenez de la dernière fois que Tours a gagné à domicile en championnat ? En National ce n'est jamais arrivé cette saison. La dernière fois c'était en Ligue 2, en mai. Cela aurait aussi pu arriver ce vendredi 9 novembre, 6 mois après. Le match contre Boulogne disputé pour la 13ème journée de National a vraiment bien commencé pour les Tourangeaux : 1-0 après la 4ème minute de jeu c'était un super scénario, et c'est Stevance qui a ouvert le score.

Après ça, que s'est-il passé ? Des occasions de part et d'autre, notamment pour Boulogne qui a pressé les Ciel & Noir pendant toute la première mi-temps afin d'essayer d'égaliser. Ça n'a pas payé et Tours menait 1-0 à la pause.

En deuxième période, Elana sauve une grosse occasion d'entrée pour le TFC mais sous la pluie Boulogne pousse, attaque, et finit par marquer à la 69ème minute. Dès lors, le score ne bougera plus : 1-1, avec des Tourangeaux qui s'en sortent au final plutôt bien même si ce sont eux qui ont ouvert les hostilités, derrière ils ont plus subi que dominé.

1 point de plus au classement, pas de quoi faire des miracles : les hommes de René Lobello sont 13èmes sur 18... En 13 matchs ils ont fait 8 nuls (4 défaites et une victoire). Seuls Tours et Drancy (lanterne rouge) n'ont gagné qu'une fois depuis le début de la saison.

Prochain rendez-vous : Tours ira à Bourg-Péronas le 23 novembre, une semaine après son nouveau match de Coupe de France en Vendée.