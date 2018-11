Festival Transmissions : deux spectacles déplacés samedi

La ville craint la pluie.

Il risque fort de pleuvoir sur Tours ce samedi 10 novembre... Pas de chance pour le festival Transmissions, le nouvel événement que la ville organise au moment des fêtes de St Martin (un relooking pour le nom avec de nouvelles activités, mais le Saint est toujours là).

Donc, deux spectacles étaient annoncés à 11h et 15h sur l'esplanade du CCC OD. Ils auront bien lieu, quel que soit le temps, mais par précaution ils sont déplacés juste à côté dans l'église St Julien (un autre Saint...).

Le pitch d'Accroche-toi si tu peux par la Cie Les Invendus (11h) :

Laissez-vous charmer par l’intimité d’un duo plein de fantaisie. Deux hommes, quatre bras, un langage commun, celui du mouvement jonglé… Entre chorégraphies et jonglage, entre tension et complicité. La solitude, la colère et l’entraide les traversent, nous invitant pour un voyage de poésie et d’humour. Savourez une parenthèse, profitant de l’instant présent entre partage et générosité.

Le pitch du spectacle de Claire Ducreux, Silencts (15h) :

Prenez une pincée de Chaplin, saupoudrez de tendresse et vous obtiendrez un petit bout de femme, Claire Ducreux. De grands yeux expressifs où se mélangent bienveillance, douceur et mélancolie, improvisation drôle et tendre.

Ensuite, dès 17h15, début des animations Place Anatole Franc eet en bord de Loire avec village gourmand, l'arrivée du Bateau de St Martin dans la soirée et, toujours prévu à 20h15, un feu d'artifice sonorisé après le fleurissement de l'ïle Simon.