StorieTouraine, 09/11/18 : Simone Veil honorée à Neuillé-Pont-Pierre, derniers jours pour Fly Chambray, un ferronnier lochois primé…

On parle aussi du Salon de l’Etudiant et des saisies de permis de conduire.

La StorieTouraine vous fait un résumé de l’actu en Indre-et-Loire gratuit, voici l’édition de ce vendredi :

Collège…

A Neuillé-Pont-Pierre c’est jour de cérémonie ce vendredi : le collège rénové est inauguré et il prend le nom de l’ancienne ministre de la santé et première présidente du Parlement Européen Simone Veil dont le corps repose désormais au Panthéon. L’accord de sa famille a été nécessaire pour valider cette nomination choisie par les élèves au cours d’un travail sur l’égalité entre les femmes et les hommes.

Pour rappel les travaux ont consisté en la construction d’un nouveau bâtiment de 900m² par niveau avec une cantine pour 560 élèves au rez-de-chaussée (en deux services de 280 places), et 10 salles de classe. Le reste de l’établissement a aussi été restructuré. Le chantier avait débuté à l’été 2016.

Etudes supérieures…

Comme chaque année, le magazine l’Etudiant organise un salon autour des études supérieures en Touraine. C’est ce samedi toute la journée à l’Espace Malraux de Joué-lès-Tours. Plus d'infos ici.

Rideau baissé...



Fin de l’histoire pour le magasin Fly de Chambray-lès-Tours. L’enseigne de meubles et de décoration ferme ses portes à la fin de la semaine. 12 salariés se retrouvent sans emploi. Un Plan de Sauvegarde de l’Emploi devrait leur permettre d’obtenir des formations pour se reconvertir.

Prix…

Le Prix Touraine Métiers d’Art a été remis ce vendredi à Tours par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat d’Indre-et-Loire. Laurent Garreau, ferronnier à Loches, a été récompensé dans le cadre du salon l’Art au Quotidien qui est organisé tout ce week-end au Vinci. « Fils de tôlier chaudronnier et chaudronnier de formation, il devient artisan ferronnier à 32 ans. Il entraîne sa clientèle dans le monde du « mégétal », forme de végétal métallique qui signe ses rampes d’escaliers, rambardes et autres kiosques. A 38 ans, il crée avec son frère Jérôme, le « Terrier » lieu polyculturel à l’entrée de Loches, fusion d’un atelier de ferronnerie d’art et d’un espace galerie dédié aux artistes émergents ou reconnus » note la CMA.

Un second prix (Prix LEONARD) qui est le prix coup de cœur du jury est offert par Tours Evènements. Il a été attribué à Maxime BELLAUNAY, pour « ORIGNIE » un ensemble de luminaires réalisé en ardoise et tuffeau, matériaux emblématiques de l’architecture tourangelle.

Police…

Le syndicat Unité SGP Police FO de Tours regrette la baisse d’effectifs au sein des services d’enquête du commissariat, dénonce une surcharge de l’activité judiciaire de l’ordre de 30% et une hausse des objectifs de l’Etat en matière d’immigration (+50%) selon un communiqué transmis ce vendredi. Il évoque même des personnels en burn out et demande donc des créations de postes et regrette que malgré des alertes faites depuis le début d’année rien n’ait bougé. Une manifestation est prévue le 15 novembre.

Contrôles routiers…

Du 1er au 7 novembre, policiers et gendarmes, 208 infractions ont été relevées en Indre-et-Loire lors de contrôles de la police et des gendarmes, dont 93 excès de vitesse. 52 permis de conduire ont été suspendus, dont 26 pour vitesse excessive, 18 à cause de l’alcool et 8 pour conduite sous l’emprise de stupéfiants.

Sur la période septembre-octobre, 518 permis ont été retirés pour plus de 3 000 délits routiers constatés dans le département.

Foot…

13ème journée de National ce vendredi soir : Tours reçoit Boulogne à 20h.

Volley…

Ce samedi, Tours se déplace à Poitiers en Ligue A. Coup d’envoi à 19h30 pour la 6ème journée du championnat.