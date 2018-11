[Pouce Levé N°5] 5 posts tourangeaux immanquables sur Instagram

Une moustache, une grande roue, une robe, des sous en mosaïque et des bouquins...

Comme chaque vendredi, on fait ensemble une balade sur Instagram avec un filtre sur la Touraine... Voici notre best of de la semaine :

Dès ce vendredi le Vinci accueille le salon l'Art au Quotidien avec la possibilité de découvrir, jusqu'à dimanche, des artistes et artisans qui font de très belles choses. Le Palais des Congrès héberge également pendant ces 3 jours la Chambre des Métiers et de l'Artisanat qui organise le concours Touraine Métiers d'Art et en parle en images sur son compte Instagram.

Cet été, la Compagnie Off basée au Point Haut de St-Pierre-des-Corps a participé au Burning Man, un grand festival aux Etats-Unis. Pour l'occasion, elle fait une fête le 17 novembre dans sa base corpopétrussienne et partage quelques images très colorées et envoûtantes sur son fil...

Un hérisson peut-il lire ? Apparemment oui à la Médiathèque des Fontaines où vous pourrez découvrir cette sculpture de papier originale. L'occasion aussi de s'abonner au compte des bibliothèques de Tours pour tout savoir de l'actualité littéraire de la ville...

La blogueuse-voyageuse Neige in The City nous offre son humeur du moment et nous rappelle que certaines rues de Tours sont illustrées par des mosaïques. Pour en savoir plus sur ce projet, vous pouvez lire le portrait de l'artiste sur 37 degrés.

Après Octobre Rose contre le cancer du sein voici Movember pour lutter contre les cancers masculins. L'emblème de cette mobilisation : la moustache, que l'on peut laisser pousser ou simplement afficher en fonction de son anatomie. Les blogueuses et blogueurs de Tours ont décidé de soutenir l'opération comme vous pouvez le voir ci-dessus.

Et bien sûr n'oubliez pas notre compte à nous :)