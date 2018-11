Des matchs de foot sans tabac ce week-end en Indre-et-Loire

Notamment la rencontre Tours-Boulogne.

Ce vendredi soir dans le cadre du championnat de National Tours reçoit Boulogne (et va tenter de décrocher son 1er succès de la saison à domicile car pour l'instant le club est en panne à la Vallée du Cher). En tribune, les quelques milliers de spectateurs présents seront invités à ne pas fumer... Dans le cadre du Moi(s) Sans Tabac, opération pour inciter à stopper la cigarette au moins 30 jours voire plus, la Ligue contre le Cancer d'Indre-et-Loire se mobiliser sur les terrains de foot pour une campagne "Droit au but contre le tabac".

Concrètement, le président de l'association Roger Blanchard et le président du district de football d'Indre-et-Loire donneront le coup d'envoi du match à 20h pour convaincre le public fumeur de ranger les briquets. Les fumeurs volontaires pourront profiter de l'occasion pour s'inscrire à des groupes d'entraide à l'arrêt du tabac... "Ces groupes permettent la mise en commun d'expériences vécues et proposent un soutien et des aides à l'arrêt" note l'association.

D'autres matchs sont concernés dans le week-end : samedi à Cravant-les-Coteaux de 10h à 12h, de 18h à 20h au Stade Camélimat de St-Pierre-des-Corps pour une rencontre contre Olivet et enfin dimanche de 15h à 17h au stade de l'Île d'Or à Amboise. Des médecins seront aussi sur place avec des chercheurs pour répondre aux questions et donner les coups d'envoi.