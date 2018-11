Les Intercités Tours-Paris supprimés deux week-ends de suite

A cause de travaux.

La SNCF reprend ses grands travaux sur la ligne Paris-Orléans-Limoges Toulouse et ça nous concerne à Tours et St-Pierre-des-Corps... Ce week-end (10-11 novembre) et le suivant (17-18 novembre) les opérations vont entraîner une interruption du trafic entre Orléans et Paris, et donc entraîner la suppressions des Intercités qui rejoignent Paris Austerlitz depuis l'Indre-et-Loire. On notera tout de même qu'il n'y aura pas de soucis pour les TGV ni pour les TER Tours-Orléans.

Quelques trains vont tout de même circuler : ceux du samedi matin et ceux du dimanche soir. Donc de Paris à Tours, un train à 8h30 les samedis 10 et 17 puis plus rien jusqu'au dimanche 17h29. Entre les deux, il faudra prendre le TGV ou opter pour une autre solution.

Dans le sens Tours-Austerltz, un train les samedis à 6h20 et le suivant le dimanche à 16h19, et un autre à 17h20.

Autre sujet : des perturbations entre Tours et Nevers... Informez-vous sur ter.sncf.com pour en savoir plus.