StorieTouraine, 08/11/18 : baisse du taux de chômage régional, 2 grandes ventes aux enchères à Tours, nouvelle aide pour le skipper-kiné tourangeau

On parle aussi d'un derby attendu en foot.

La StorieTouraine vous résume l'actu du jour dans le département... C'est gratuit et mis à jour en fonction des nouvelles informations.

Enchères...

Ce week-end, deux ventes aux enchères pas comme les autres sont prévues à Tours... Samedi la première aura lieu à l'Etoile Bleue, l'ancienne maison close en rénovation et qui héberge la Jeune Chambre Economique de Tours. La vente débute à 15h, expo des objets dès 9h, profits destinés à la rénovation du patrimoine tourangeau. Adresse : 16 rue du Champ de Mars. Au programme : des oeuvres de Michel Audiard, Caroline Gasch ou Laurence Dréano mais aussi Philippe Lucchese.

Le lendemain, dimanche 11, autre vente au CCC OD dès 14h : arts + design avec des objets d'exception... Tabourets, fauteuils, sculptures, tables, néons... Certains pourraient atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros.

Les Halles du futur dévoilées...

La Ville de Tours et Icade ont révélé ce jeudi le projet architectural de rénovation des Halles de Tours qui pourrait voir le jour en 2025 si le calendrier prévu est respecté et on vous en parle ici.

Jugement dans l'affaire Mounia Haddad...

Le père de l'élue tourangelle a été condamné à 30 mois de prison ferme ce jeudi pour enlèvement et séquestration de sa fille, élue LREM au Conseil Départemental. La défense a fait appel. Les détails dans notre article.

Economie...

L'INSEE a dévoilé son bilan économique du 2ème trimestre 2018 en Centre-Val de Loire : le taux de chômage passe de 8,5 à 8,4%, l'emploi intérimaire est plutôt en hausse, la création d'entreprises aussi (sauf dans l'industrie). En revanche il y a moins de débuts de chantiers de construction de logements. Tous les chiffres ici.

Voile...

Après la ville de Tours qui a débloqué 10 000€ pour soutenir le kiné tourangeau qui participe à la Route du Rhum pour sensibiliser à la lutte contre les maladies respiratoires et le tabac, la Métropole s'engage aussi : 10 000€ pour que son projet mené avec l'Espace du Souffle de Tours puisse être mené à son terme (au total le skipper doit réunir 80 000€ suite à la défection d'un de ses sponsors).

Vous pouvez suivre son parcours et donner sur lesoufflecourt.fr. A noter que Laurent Jubert poursuit son escale en Bretagne en attendant que la météo s'améliore dans l'Atlantique. Mais il ne s'ennuie pas et tourne des vidéos :

Foot...

Un rendez-vous à noter samedi en Nationale 3 : le FCOT reçoit le Tours FC samedi à 18h au Stade de La Haye à Ballan pour un derby dans le cadre de la 9ème journée du championnat.