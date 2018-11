Plus de 3 000 voisins en réseau à Tours

Ils se rendent des petits services au quotidien.

Ils sont sympas les voisins d’Info-Tours.fr : « Nous avons créé le groupe de notre quartier sur le réseau local de voisinage gratuit » nous écrivent-ils sur une lettre en gros caractères distribuée dans notre boîte aux lettres il y a quelques jours au cas où on ait besoin de quelqu’un pour garder nos enfants (encore faudrait-il avoir des enfants) ou qu’on soit curieux de les rencontrer pour un apéro.

Yan et Emmanuel habitent à Tours Centre, Rue Paul Appel et Rue Jules Mourgault. Comme plus de 3 000 Tourangelles et Tourangeaux ils pensent qu’il n’y a pas que pendant la Fête des Voisins qu’on peut créer du lien entre personnes d’un même quartier qui n’ont pas forcément l’habitude de se fréquenter. Ils ont donc profité de l’arrivée du site et de l’appli MesVoisins.fr pour lancer cet appel.

On y a répondu, pour voir ce qu’il y avait vraiment sur ce site : propositions de cours particuliers d’orthographe ou de langue des signes, annonces pour garder des animaux, faire de la couture, réviser le code de la route mais aussi des messages en cas de besoin urgent de perceuse ou pour vendre un meuble TV. Plusieurs annonces concernent des services payants, mais on trouve aussi de l’entraide. En revanche pas ou très peu d’événements.

Créé il y a un an, et déjà déployé dans une quinzaine de villes, MesVoisins.fr revendique 150 000 membres et s’affiche comme entièrement gratuit pour ses utilisatrices et utilisateur Sa cofondatrice de 25 ans, Elise Magnin, nous explique par mail ne pas encore avoir défini son modèle économique : « nous sommes pour l'instant soutenus par des investisseurs et nous travaillons sur un modèle de financement durable. Nous souhaitons faire des partenariats avec les commerces et services locaux. » Le site « est et restera gratuit » précise-t-elle également notant que grâce au site « de nombreux habitants d’un même quartier entrent en contact pour la première fois. »

Géolocalisé, MesVoisins n’est cependant pas limité à un seul quartier : de chez nous vers Beaujardin, on trouve vite des annonces pour les Fontaines ou les Prébendes.