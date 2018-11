StorieTouraine, 07/11/18 : premières négociations chez Sandvik, rassemblement pour les migrants jeudi, un livre tourangeau sur le bien-être...

On parle aussi de l’élimination de l’UTBM en Coupe de France.

Voici votre StorieTouraine du mercredi, le résumé de l'actu tourangelle en deux minutes...

Sandvik...

Déjà deux semaines que l’on a appris la fermeture de l’usine Sandvik de Fondettes et de son centre de recherche avec 161 suppressions de postes d’ici avril 2019. Alors qu’une réunion autour de la reprise éventuelle du site a lieu ce mercredi à Tours Métropole, représentants du personnel et syndicats ont échangé mardi dans le cadre du plan social. Le groupe suédois sous-traitant de l’automobile et de l’aéronautique propose 54 reclassements à Orléans, Bourges ou ailleurs en France voire en Suède ce qui ne satisfait pas les syndicats. Il affirme aussi qu’il va contacter des entreprises susceptibles d’être intéressés par ses locaux actuels.

Solidarité...

Après le rassemblement qui a réuni près de 150 personnes en centre-ville samedi après-midi, Utopia 56 et les associations qui viennent en aide aux migrants pour leur trouver des logements appellent à une manifestation devant la mairie de Tours ce jeudi 8 novembre à 18h avec une « action surprise ».

Vol par ruse...

Dans la nuit de mardi à mercredi, deux mineurs ont volé un téléphone à un passant qui rentrait chez lui Rue Charles Gille. Interpellés Rue de la Vendée, ils ont été placés en garde à vue. L’un d’eux a cherché à se débarrasser du téléphone en question peu avant l’intervention des policiers municipaux.

Twitter...

Déjà très présente sur Facebook, la gendarmerie d’Indre-et-Loire a désormais un compte Twitter accessible ici.

Raté...

A un point près ! Opposé à Poitiers mardi pour les 32èmes de finale de la Coupe de France, Tours a été battu 77-76 à Monconseil et rate donc l’occasion d’atteindre les 16èmes de finale de la compétition.





Zen...

Des étudiants de l’école d’édition du Cercle Digital (installée à Mame, à Tours) sortent cette semaine un livre intitulé « Au Tours du bien-être » et il ets présenté comme un recueil de conseils pour améliorer sa vie quotidienne avec notamment des conseils de pros, toutes et tous originaires de Touraine, mais aussi - par exemple - des exercices à faire soi-même. Le livre de 144 pages est vendu 12€90, infos pour se le procureur : autoursdubienetre@gmail.com

Voile...

La météo restant compliquée, le kiné-skipper tourangeau qui fait la Route du Rhum pour le Moi(s) sans tabac n’est toujours pas reparti des côtes bretonnes où il fait une escale technique. A suivre sur sa page Facebook Le Souffle Court.