StorieTouraine, 06/11/18 : camion renversé sur l'A85, catastrophe naturelle pour St-Martin-le-Beau et Bourgueil, SOS pour le kiné-skipper tourangeau...

On parle aussi handball et musique.

Chaque jour la StorieTouraine vous offre un résumé de l'actualité de la journée, que voici :

Bugs SNCF...

Un problème électrique a perturbé le trafic à St-Pierre-des-Corps toute la matinée, notre article complet est disponible ici.

Trafic compliqué sur l'A85...

Un camion de 38 tonnes s'est renversé pour une raison inconnue sur l'A85 vers 13h ce mardi. La circulation est donc coupée dans le sens Tours > Angers après Bourgueil, à la limite entre l'Indre-et-Loire et le Maine-et-Loire. Une déviation obligatoire a été mise en place entre Bourgueil et Vivy-Saumur.

Catastrophe naturelle...

On reparle des fortes pluies, inondations et coulées de boue du 11 juin dernier : deux nouvelles communes ont reçu leur reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en l'occurence Bourgueil et St-Martin-le-Beau. Les sinistrés ont jusqu'au 13 novembre pour se déclarer auprès de leurs assurances.

Les autres communes concernées par la catastorphe naturelle sont listées ici.

A noter en revanche que Montbazon n'obtiendra pas de reconnaissance de catastrophe naturelle pour la sécheresse de 2017.

Photo du jour...

Alignée face à Brest la semaine dernière, la nouvelle handballeuse de Chambray-lès-Tours Mariama Signaté a officiellement signé son contrat avec le CTHB :

(c) CTHB

SOS...

Parti dimanche de St Malo pour rejoindre la Guadeloupe avec son voilier monocoque de 15m dans le cadre de la Route du Rhum, le kiné et skipper tourangeau Laurent Jubert est actuellement en pleine escale technique en Bretagne le temps que la mer se calme. Autre tempête dans sa vie : le retrait d'un sponsoir ayant annoncé une participation de 80 000€ pour soutenir L'Espace du Souffle qui assure, via cette course, la promotion du Moi(s) Sans Tabac. Un appel aux dons vient donc d'être lancé, la ville de Tours ayant déjà répondu via le versement d'une subvention exceptionnelle de 10 000€. Vous pouvez aussi participer ici.

Interview...

Le saviez-vous ? Bachar Mar Khalifé est en concert à Joué-lès-Tours ce week-end et en interview sur 37 degrés ce mardi.