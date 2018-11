30 adresses tourangelles expérimentent le Café Suspendu (ou café solidaire)

Payez deux cafés, buvez-en un et offrez l'autre à quelqu'un qui n'a pas les moyens de se l'offrir.

Le Café Suspendu n'est pas un nouveau concept : on en parle depuis longtemps en France ou en Italie, mais il se développe enfin à grande échelle à Tours.

En quelques mots, voici comment ça marche : admettons que le café coûte 1€50 dans un bar... Lorsque vous commandez votre tasse, vous demandez 1 café et 1 café suspendu, vous payez 3€, vous buvez votre café et le second sera consommé plus tard, par quelqu'un qui n'a pas assez de sous pour se l'offrir. Afin de faire les comptes, l'établissement dispose d'une ardoise où il inscrit au fur et à mesure le nombre de cafés en attente, prêts à couler pour qui le demandera.

Parmi les premiers à avoir expérimenté le concept à Tours, on pourra citer Le Corneille Rue Colbert à Tours qui avait même lancé l'idée du Repas Suspendu en 2016, avec un certain succès.

Deux ans plus tard, la mairie de Tours s'empare de l'initiative et la développe à l'occasion de son festival Transmission, la version relookée des fêtes de St Martin. Ce coup-ci, ce sont pas moins de 30 établissements qui proposent des cafés suspendus (dont un fleuriste, parce qu'on peut aussi suspendre des fleurs, des baguettes en boulangerie... plein de choses, en fait). Voici la liste complète :

QUARTIER VICTOIRE



Le Court Circuit – 16 bis place de la Victoire

Brasserie La Victoire – 14 place de la Victoire



QUARTIER HALLES / GRAND MARCHE



Halles de Tours - Stand 17 – 17 rue du Grand Marché

Le Tourangeau – 36 place du Grand Marché

Les 3 écritoires – 53 place du Grand Marché

Les Pavillons – 16 place des Halles

Le Saint-Jean – 13 place des Halles

Le Café d'en face – 4 place des Halles

La Clef du ponton – 8 rue Rouget de l'Isle



QUARTIER COMMERCE / PLUMEREAU



Bagelstein – 51 rue du Commerce

Le Caméléon – 53 ru du Commerce

French Coffee shop – 83 rue du Commerce

La Cabane – 85 rue du Commerce

Au Temps des rois – 3 place Plumereau

Les 3 Rois – 1 rue du Change

L'Epée Royale – 13 place Plumereau

Le Café Marcel – 4 place Plumereau

La Cour – 6 rue du Grand Marché

Le Mac Cool's – 81 rue du Commerce

La Civette – 4 rue du Change



QUARTIER COLBERT



Bar Tabac Le Falsh – 138 rue Colbert

La Barque – 118 rue Colbert

Les 10 fûts – 106 rue Colbert

Le Café Rhino – 125 rue Colbert

L'indian café – 115 rue Colbert

La Réserve – 84 rue Colbert

Le Balkanic – 83 rue Colbert

The Pale – 81 rue Colbert

Le Corneille – 39 rue Colbert



QUARTIER BORDEAUX / JEAN JAURES / NATIONALE



Le Boccaccio – 9 rue Gambetta

Si le festival Transmissions ne dure que jusqu'au 10 novembre, il va de soi que les cafés suspendus peuvent être disponibles tout au long de l'année.

Tant qu'on y est, voici quelques autres événements intéressants dans le cadre des festivités autour de St Martin à partir de ce mardi 6 novembre (sélection non exhaustive) : conférence gustative bio et locale ce mardi dès 18h aux serres du Jardin Botanique (accès à l'angle de la Rue de l'Hospitalité), entrée libre sur réservation au 02 47 67 55 77 ; atelier musique verte à 10h mercredi à la Bibliothèque Centrale de Tours dès 5 ans (sur inscription) pour découvrir de beaux instruments ; bal dès 20h vendredi 9 Place de la Victoire (avec initiation à la danse dès 18h30) avec les musiciens de la Vandale Cyril Berthet ; karaoké à 21h30 au Balkanic ; spectacle Accroche-toi si tu peux samedi à 11h15 devant le CCC OD ; et toute la journée du 10 novembre des animations Place Anatole France avec les bateliers, un village gourmand (nougat de Tours, rillettes...), une ferme pédagogique et enfin une soirée avec arrivée des bateaux, fleurissement de l'Île Simon puis feu d'artifice sonorisé dès 20h15 si la météo le permet.