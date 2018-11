StorieTouraine, 05/11/18 : réactions politiques après les incendies de la Rabière, réunion sur le zéro déchet, documentaire sur les personnes intersexe...

Et des nouvelles du kiné tourangeau sur la Route du Rhum.

La StorieTouraine vous résume l'actu tourangelle... Un article mis à jour selon les évolutions de l'actualité...

Coups de feu à Benais...

Ce lundi après-midi, le tribunal de Tours a condamné un jeune de 26 ans à 18 mois de prison dont 10 ferme pour avoir utilisé un fusil de chasse devant la discothèque le VIP de Benais dans la nuit de samedi à dimanche. Il a été placé en détention. A l'origine de ces faits il y aurait une altercation sur fond d'alcool. Les gendarmes ont été prévenus et ont pris en chasse le tireur et un homme présent avec lui. L'un d'eux a été rattrapé dans un bois du Maine-et-Loire, l'autre s'est rendu à la gendarmerie dimanche.

Suite aux incendies de voitures...

Plusieurs dizaines de véhicules ont été brûlés depuis la nuit d'Halloween dans le quartier de la Rabière à Joué-lès-Tours. Dès vendredi sur Info Tours, le maire Frédéric Augis évoquait son intention de porter plainte pour chaque voiture partie en fumée et sa volonté de convoquer certaines familles dans son bureau pour tenter de sensibiliser les parents face aux actions répréhensibles de certains jeunes du quartier.

Dans son opposition, cet enchaînement de faits a entraîné plusieurs réactions : le RN37 dénonce la "voyoucratie" et les socialistes de La Ville au Coeur dénoncent des actes "inacceptables" et demandent plus d'éducateurs de rue ainsi que la création d'une équipe de médiation urbaine spécifique à la Rabière.

Condamnations...

On se souvient de cette affaire : un couple d'escrocs accusés d'avoir fait près de 200 victimes via Le Bon Coin via de fausses petites annonces. L'homme a été condamné ce lundi à 4 ans de prison ferme (avec mandat d'arrêt car il était absent à l'audience) et sa femme à 15 mois de prison ferme. La justice leur reproche d'avoir empoché 90 000€ pour des objets jamais envoyés et d'avoir ouvert des comptes à l'étranger pour y envoyer l'argent. La justice tourangelle demande d'ailleurs au couple de payer des dommages et intérêts aux victimes.

Poubelles vides...

Plusieurs groupes politiques organisent, ce mardi 6 novembre à 20h30, une réunion publique pour poser les bases d'une métropole tourangelle qui pourrait aller vers le zéro déchet.

"Aujourd'hui, nous générons 70 000 tonnes de déchets qui sont enfouis ! Comment réduire nos déchets ? Comment valoriser nos biodéchets ? Que faire des déchets que nous ne pouvons pas éviter ?" s'interroge le collectif. Rendez-vous salle 121 des Halles de Tours.

Devenir assistant(e) maternel(le)...

Le Département d'Indre-et-Loire organise une réunion d’information sur le métier d’assistant maternel à Montrésor. Ce sera le 26 novembre à 14h Salle de Réunion de la Communauté de Communes au 1, Rue de la Couteauderie.

Ni d'Eve, ni d'Adam...

Dans le cadre de la Quinzaine de visibilité intersexe, le Collectif Intersexes et Allié.e.s et le Centre LGBT de Touraine organisent une projection-débat du documentaire Ni d'Ève, ni d'Adam. Une histoire intersexe, réalisé par Floriane Devigne à voir ce mardi 6 novembre, dès 18h45 à l'association Jeunesse et Habitat, 16 Rue Bernard Palissy, à Tours.



SYNOPSIS : M., 27 ans, est une personne née avec une variation biologique de ses caractéristiques sexuelles. Comme 1.7% de la population, elle est intersexe, un puissant tabou dont elle voudrait bien se défaire. Un jour, tout va changer lorsque M. entre en contact avec Deborah, intersexe également, et qui va lui faire découvrir de nouvelles façons de se percevoir elle-même et son corps. Et même si le chemin vers l'acceptation reste long et sinueux, M. va trouver le réconfort d'autres voix : celle d'Audrey et de Pidgeon et d'autres militant·e·s intersexes américain·e·s actif·ve·s sur YouTube. Elle découvrira avec eux de nouveaux mots, de nouvelles représentations qui lui permettront d'échapper aux définitions médicales pathologisantes et d'entrer dans une nouvelle dimension où la liberté, le respect et l'espoir sont permis. Un film qui interroge les normes établies et les limites d'une vision binaire, patriarcale et hétérosexuelle du genre.

Basket...

Le prochain match des filles du CEST est prévu ce dimanche 11 novembre à 15h30 à Monconseil, face à La Courronne.

Voile...

Laurent Jubert, le kiné tourangeau qui participe à la Route du Rhum dans le cadre du Moi(s) Sans Tabac avance, il est 15ème des monocoques sur 17 : "A 11h45 il a dépassé Roscoff de 14 milles (environ 26 km). Laurent sait que du gros temps l'attend les prochains jours alors il s'économise, adapte son rythme, sa trajectoire pour pouvoir gérer ces difficultés sereinement" indique son équipe précisant ensuite qu'il a fait escale à la pointe de la Bretagne pour échapper à la tempête, voici une vidéo publiée depuis son voilier (à partir de 2 minutes) :