StorieTouraine, 04/11/18 : carambolage sur l'A10, contresens à 80 ans, les Remparts battent le leader de D1...

On parle aussi de basket, de foot et de handball.

La StorieTouraine vous permet d'avoir un résumé rapide de l'actualité tourangelle, et on l'actualise dès que de nouvelles informations nous parviennent. Voici l'édition de ce dimanche comprenant un point sur les actualités fortes attendues dans les prochains jours en Indre-et-Loire :

Accident...

En début d'après-midi, un accident impliquant 4 véhicules s'est produit sur l'A10 du côté de St Epain et Ste-Maure-de-Touraine en direction de Paris, au niveau du kilomètre 231. Ce carambolage entraînait plus de 8km de ralentissements à 15h30. 3 blessés légers, des enfants, ont été transportés vers l'hôpital Clocheville de Tours pour des examens de contrôle, leur état n'inspirant aucune inquiétude selon les gendarmes. 9 autres personnes impliquées s'en sortent indemnes. 4 véhicules de secours se sont rendus sur place. On ignore encore les causes de la collision sur la route des retours de vacances.

Contresens...

Vendredi soir vers 23h45, les gendarmes tourangeaux ont repéré et stoppé un véhicule roulant à contresens sur l'A10 entre Vouvray et Tours Nord. Un militaire a pris la place du conducteur de 80 ans au volant de sa Citroën pour quitter l'autoroute à Parçay-Meslay. L'homme, se disant désorienté, avait fait demi-tour à la barrière de péage de Monnaie. Il a roulé pendant 7km heureusement sans déclencher d'accident. Les gendarmes l'ont raccompagné à son domicile de Tours Nord.

Hockey...

La bonne nouvelle du jour nous vient des Remparts de Tours qui ont été battre Neuilly-sur-Marne sur leur glace ce samedi soir, 4 buts à 3. Les Franciliens, leaders de D1, étaient invincibles depuis le début de la saison, ils ne le sont plus depuis cette défaite contre les Tourangeaux. Tours par ailleurs 2ème du classement.

Basket...

Très mauvaise période pour l'UTBM qui a perdu à Rueil-Malmaison ce samedi, une nouvelle défaite en Nationale 1 après celle concédée à domicile contre Lorient il y a une semaine. Le score est assez large : 100-81. Une satisfaction tout de même : l'équipe de Nationale 3 a remporté sa première victoire de la saison.

Foot...

Après le Tours FC il y a une semaine en Coupe de France, c'est le FCOT de Ballan-Savonnières qui est parti affronter Bourges 18 dans le Cher. Résultat des footballeurs de l'Ouest Tourangeau : 2-2, un "bon nul" dixit le club de Nationale 3.

Handball...

Le rendez-vous sportif de ce dimanche c'est la 10ème journée de LFH de handball : les Conquérantes de Chambray affrontent Nantes à 17h, sachant que les deux équipes se suiven en championnat : Chambray est 6ème et les Nantaises sont 7èmes.

Agenda...

Voici les informations à suivre cette semaine en Touraine :

Lundi : début de l'exposition des maquettes des artistes préselectionnés pour créer la grande oeuvre hommage à Balzac qui sera installée dans le Jardin de la Préfecture de Tours en 2019. Vous pourrez les voir en allant à l'accueil de l'Hôtel de Ville.

Mardi : nouveau rendez-vous basket avec un match important pour Tours qui reçoit Poitiers à Monconseil en Coupe de France. Les Poitevins évoluent en Pro B.

Jeudi : la justice doit rendre son verdict dans l'affaire Haddad, celle qui concerne cette élue du Conseil Départemental enlevée et séquestrée par ses proches. Nous avions assisté à la très longue audience du tribunal il y a quelques semaines, notre compte rendu est disponible ici.

Vendredi : inauguration du collège de Neuillé-Pont-Pierre qui prend le nom de Simone Veil. La cérémonie est prévue à 15h.

Dimanche : cérémonies de commémorations de l'Armistice du 11 novembre 1918 marquant la fin de la Première Guerre Mondiale. A 11h, les cloches des églises tourangelles sonneront "à la volée" comme ce fut le cas 100 ans plus tôt.