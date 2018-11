A10 et A85 : de nouvelles perturbations cette semaine

Travaux aussi Rue Caulaincourt à Tours.

Voici les travaux prévus cette semaine sur les autoroutes tourangelles et leurs conséquences :

A10 :

Du lundi 5 novembre à 7h au mercredi 7 novembre à 20h : fermeture de la bretelle de sortie (gare de péage basse) de Chambray-lès-Tours (n°23), en provenance de Paris.

Durant 2 nuits (mercredi 7 et jeudi 8 novembre), entre 20h et 6h : fermeture des bretelles d'entrée et de sortie de Sainte-Radegonde (n°20), en provenance de Paris et en direction de Bordeaux et fermeture de la bretelle de sortie de Sainte-Radegonde (n°20), en provenance de Bordeaux.





A85 :

Nuit du lundi 5 novembre, entre 21h et 6h : fermeture de l'autoroute A85 entre les échangeurs de Bourgueil (n°5) et de Langeais (n°7), dans les 2 sens de circulation.

Du lundi 5 novembre à 21h au mercredi 12 décembre à 19h : fermeture partielle de l'échangeur de Langeais (n°7), en provenance ou à destination d'Angers.

Nuit du mardi 6 novembre, entre 21h et 6h : fermeture de l'autoroute A85 entre les échangeurs de Langeais (n°7) et de Bourgueil (n°5), en provenance de Vierzon et en direction d'Angers.





Bifurcation A10/A85 :

Le vendredi 9 novembre, entre 10h et 16h : fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Paris (A10) + fermeture de la bretelle en provenance de Bordeaux (A10) et en direction d'Angers (A85) et aussi fermeture de la bretelle en provenance de Vierzon (A85) et en direction de Bordeaux (A10).



A chaque fois des déviations seront mises en place et indiquées par des panneaux jaunes.

A Tours, évitez par ailleurs la Rue Caulaincourt en travaux dès ce lundi 5 novembre. Le chantier va durer 7 semaines. Tout sera refait de la Rue des Bordiers à la Rue Berthier ce qui devrait entraîner des difficultés de circulation et des déviattions.