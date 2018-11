Tennis de table et emploi : 2ème édition du job dating original de la 4S

Un événement ludique et utile.

"L'an dernier, une dizaine de personnes sont reparties avec une offre d'embauche en poche" explique la 4S. Le club de tennis de table de Tours, dont l'équipe première évolue en 2ème division, reconduit son événement Tour(s) de Table pour l'Emploi ce jeudi 8 novembre, soit un job dating original ou demandeurs d'emploi et recruteurs peuvent à la fois discuter d'une possible embauche et jouer au tennis de table dans la salle Jean-Claude Cissé du quartier Tonnelé, Rue St François (N°54).

"Le club fédère ses partenaires, des entreprises, ses supporters et plusieurs publics. L'objectif est de les faire se rencontrer et échanger. On joue ici notre rôle d'acteur social d'un club citoyen ancré dans les problèmatiques de notre quotidien" poursuit la 4S qui avait réuni une trentaine d'entreprises ou services publics en 2017 et vu passer 350 personnes dont la moitié en recherche d'emploi.

"On veut faire mieux en 2018" note encore le club qui s'ouvre, pour cette seconde édition, aux structures embauchant des personnes en situation de handicap.

Le programme de la journée : accueil du public dès 13h30, rencontres entretiens et jeux de 14h à 17h30. Parmi les partenaires présents : GEIQ Avenir Handicap, l'Armée, la Marine, l'ASSAD HAD (hospitalisation à domicile, services à la personne), Family Sphère (garde d'enfants), des agences d'intérim, Convivio (restauration collective) mais aussi des organismes de formations.

Plus d'infos en cliquant ici.