Le TVB bat Toulouse et connait ses adversaires de Ligue des Champions

Des Turcs, des Russes et des Italiens.

Journée chargée pour le Tours Volley Ball ce vendredi 2 novembre...

D'abord en championnat, 5ème journée de Ligue A avec un match contre Toulouse. Auteur d'un début mitigé depuis le début de saison - 2 victoires, 2 défaites - le champion de France en titre devait forcément s'imposer pour assurer son rang. Il a réussi, plutôt de belle manière dans le premier set nettement remporté 25-17 avant une deuxième manche plus accrochée (26-24). Dominé dans le 3ème set (21-25) le TVB n'a pas fait de détails dans la 4ème et dernière manche en étant réactif, rapide et efficace : 25-14.

Score final 3 sets à 1 donc, Tours est - provisoirement - 3ème du championnat en attendant les autres matchs.

Par ailleurs, on en sait plus sur ce qui attend les volleyeurs tourangeaux en Ligue des Champions cette saison... Le tirage au sort a eu lieu ce vendredi et le groupe du seul représentant français de la compétition s'annonce relevé avec, dans cette poule E, l'Arkas d'Izmir en Turquie, le Dinamo de Moscou en Russie et le Sir Colussi Sicoma de Pérouse en Italie. Rappelons que l'objectif du club est de franchir cette phase de poules cette saison.

Voici les photos du match TVB-Toulouse par Philippe Maitre :