A Quevilly, le 6ème 0-0 de Tours en 12 matchs de National

Une certaine idée de la régularité.

Pas facile ce déplacement à Quevilly pour la 12ème journée de National... Une semaine après sa victoire contre Bourges en Coupe de France, le Tours FC retrouvait le championnat ce vendredi soir en terres normandes face à une équipe rouennaise dans la bonne moitié du classement.

On peut clairement le dire, le match a été assez offensif et tendu des deux côtés, avec bon nombre d'occasions mais également des défenses plutôit efficaces qui ont empêché les ballons d'aller jusqu'au fond des filets.

Si Tours n'a pas marqué ce 2 novembre, le club Ciel & Noir ramène plutôt un bon point de l'agglomération rouennaise car il a joué 60 minutes sur 90 avec 10 joueurs au lieu de 11 suite à l'expulsion de Glombard - le capitaine - dès la 30ème minute pour un tacle jugé dangereux.

Avec ce nouveau 0-0, le 6ème depuis le début de la saison de championnat pour les Tourangeaux, l'équipe drivée par René Lobello signe son 7ème match nul en 12 rencontres, pour 3 défaites et deux victoires. Deuxième plus mauvaise attaque juste devant la lanterne rouge Drancy, Tours est aussi la meilleure défense à égalité avec Boulogne (5ème). En revanche, le TFC n'est que 11ème au classement avec 13 points, deux fois moins que le leader Laval et 10 de moins que le second Lyon-Duchère. Autant dire que l'opération remontée s'annonce complexe...

Prochain match le 9 novembre contre Boulogne à la Vallée du Cher.