StorieTouraine, 02/11/18 : agression inventée à Montlouis, une doctorante tourangelle primée, nouveau joueur à l'UTBM...

On parle aussi de foot, de volley et d'art.

Voici un résumé de l'actualité de ce vendredi en Indre-et-Loire, et bien sûr il sera mis à jour en fonction des évolutions de l'info.

Invention...

Mercredi nous évoquions un appel à témoins des gendarmes tourangeaux après une agression à Montlouis-sur-Loire. Finalement, la victime avait inventé les faits, avait jeté ses bijoux dans le fossé, s'était blessée avec un couteau à la jambe et frappée à plusieurs reprises sur le visage. Des faits qu'elle a reconnus devant les gendarmes. La prétendue victime va désormais être convoquée devant la justice. Souffrant à priori de problèmes psychologiques, elle devra également se prêter à un examen spécifique.

Récompense...

"Une doctorante de l'IAE de Tours, Juliette Evon, a reçu le prix de la meilleure communication jeune chercheur au 29ème congrès de l'AGRH (Association Francophone de Gestion des Ressources Humaines) qui s'est déroulé à Lyon du 29 au 31 octobre" indique l'établissement.

Le titre de sa communication est : "L'attractivité territoriale : de l'existence des ressources à leur valorisation en compétences". Un thème qu'elle va soutenir ce lundi 5 novembre. Juliette Evon est par ailleurs ingénieur d'études à VALLOREM depuis 2015. D'abord pour le projet Biomédicaments et ensuite sur un projet régional intitulé "Territoire, Attractivité, Identité, Ressource, Ecosystème".

Eau...

Le collectif Eau Touraine, qui milite pour une gestion de l'eau en régie municipale plutôt que par des entreprises privées, devient association. L'assemblée générale constitutive est prévue ce mercredi 7 novembre à 19h30 dans la salle située derrière la mairie de St-Pierre-des-Corps.

Foot...

Ce vendredi soir Tours se déplace à Quevilly pour la reprise du championnat de National avec la ferme intention de gagner suite à ses récentes déconvenues. Coup d'envoi à 20h.

Volley...

Battu par Chaumont il y a une semaine, Tours reçoit Toulouse ce vendredi. Avec 2 victoires pour 2 défaites, le champion de France se doit de réagir.

Basket...

Du nouveau à l'UTBM : l'aillier Glenn Duro, 30 ans pour 1m94, signe à Tours. "Capitaine de l'équipe Championne de France de Nationale 1 la saison passée (BC Gries Oberhoffen), Glenn débarque en Touraine afin de renforcer notre effectif diminué par les blessures. Il mettra à profit ses qualités défensives mais aussi un shoot extérieur fiable (38% à 3 pts en 2017/18) ! Nous lui souhaitons la bienvenue au sein du club" écrit la direction pour annoncer son arrivée. L'UTBM reste sur deux défaites en championnat en attendant la réception de Poitiers (Pro B) mardi en Coupe de France.

Expo...

"La peinture de Charlotte de Maupeou est un souffle puissant et irrésistible. Elle embrasse la création avec une liberté et une énergie rare, ce qui confère à ses oeuvres une intensité particulière" écrit Olivier Rousseau pour parler de sa nouvelle expo dans sa galerie de la Rue de la Scellerie. A voir dès ce vendredi et jusqu'au 1er décembre.