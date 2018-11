Le père de Grégory Lemarchal à Tours pour un concert

Le 9 novembre.

Le chanteur Grégory Lemarchal, révélé par la Star Academy sur TF1, est mort emporté par la maladie en 2007. Le jeune homme est issu d'une famille où la chanson a toujours tenu une grande place, son père étant également chanteur. Pierre Lemarchal sera à Tours ce vendredi 9 novembre pour un concert solidaire aux Fontaines. "Pierre Lemarchal chante depuis toujours. Des chansons à texte, des chansons à danser, des chansons à rêver. Toutes les occasions sont bonnes quand on est passionné" peut-on lire dans la présentation de la soirée organisée par l'antenne locale de l'association Grégory Lemarchal.

"Pierre Lemarchal est une nouvelle fois allé fouiller dans son juke-box intérieur. Ferré, Brel, Aznavour, Lama, Bécaud se rappellent à nos mémoires. Sardou, Fugain, Berger nous promènent de souvenir en souvenir, d'une émotion à l'autre, et Goldman ou Pagny viennent compléter la Playlist de nos envies.



Nos plus belles années n'est pas pour autant une ode au passé. C'est une invitation à se laisser porter par la musique et jouir de l'instant, à résister à la morosité ambiante et célébrer ce qui nous fait sentir vivants. C'est aussi un spectacle qui se veut Utile, du titre de la chanson de Julien Clerc que Pierre Lemarchal fait résonner sur scène et dans nos cœurs."

Le prix des entrées permettra de soutenir la lutte contre la mucoviscidose. Le concert durera 2h avec entracte (buvette sur place mais aussi une tombola). C'est à 20h salle Jacques Villeret à Tours. Tarif : 15€, réservations au 06 10 58 77 81 ou 02 47 45 03 39.