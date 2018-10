Vélo et obscurité : 3 soirées pour rouler en sécurité à Tours

Les cyclistes doivent penser aux lumières.

Il y a quelques jours, la sécurité routière d'Indre-et-Loire organisait une opération de distribution de gilets jaunes pour les cyclistes et piétons amenés à circuler de nuit afin qu'ils soient bien vus. Porter des couleurs claires, c'est une bonne chose. Mais à vélo le bon réflexe c'est aussi d'avoir un engin bien éclairé à la fois avec une lumière à l'avant et à l'arrière mais aussi des bandes réfléchissantes sur les roues.

Pour que ces réflexes soient bien intégrés par tout le monde, et pour donner quelques conseils de sécurité en cette période hivernale où la nuit tombe plus tôt, le Collectif Cycliste 37 et Tours Métropole organisent 3 animations en centre-ville de Tours pour aller à la rencontre des cyclistes et faire le point sur leurs pratiques.

Voici les dates :

Le mardi 6 novembre, place Anatole France (partie Sud-Est, entre le haut de la rue Nationale et le pont Wilson)

Le samedi 10 novembre, parvis de la gare de Tours (angle Nord-Ouest, côté Tram)

Le jeudi 22 novembre, parvis de la gare de Tours (angle Nord-Ouest, côté Tram)

En dehors de ces dates vous pouvez aussi vous rendre à l'Accueil Vélo-Rando situé en face de l'Office du Tourisme, de l'autre côté du Boulevard Heurteloup.