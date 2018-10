StorieTouraine, 30/10/18 : panne de chauffage à la Bergeonnerie, des garanties pour le CHU de Tours, le Tourangeau Luz de retour dans "Charlie Hebdo"...

On parle aussi du trafic pour le week-end du 1er novembre.

Comme chaque jour voici le résumé de l'acualité tourangelle, mis à jour si nécessaire...

Panne...

Plusieurs bâtiments de la Bergeonnerie subissent une panne de chauffage en ce début de semaine à Tours, alors même que les températures ont bien baissé. C'est la conséquence d'une fuite, 3 immeubles étaient encore concernés en début d'après-midi et des travaux en cours pour résorber la situation au plus vite selon l'adjoint au maire en charge du quartier Julien Alet.

Le CHU de Tours sauvé ?

Vendredi 26 octobre, le Conseil Départemental d'Indre-et-Loire s'est inquiété d'une possible perte du statut universitaire pour l'hôpital de Tours en raison d'un projet gouvernemental de réorganisation de la carte des CHU. Ce mardi, le député de Tours Philippe Chalumeau assure qu'il n'en est rien après un échange avec la ministre de la santé Agnès Buzyn. "Non, notre CHU n'est pas en danger. Il ne craint rien. Il poursuit son développement et sa mutation" promet l'élu LREM. Fausse alerte, donc ?

Intérim...

Comme chaque mois Prism'Emploi publie sa tendance de l'intérm : -2,6% de missions proposées en Centre-Val de Loire, sachant que ces baisses sont plutôt rares dans ce secteur. L'industie est touchée (-0,9%) mais ce sont surtout les transports qui ont moins besoin de main d'oeuvre (-22,6%). En Indre-et-Loire, la hausse des petits jobs serait tout de même de près de 15%, boostée par le commerce et les services.

Achats solidaires...

Le 10 novembre, la boutique Lush de la Rue des Halles de Tours reversera les recettes des ventes d'une de ses crèmes à l'association Sauve qui Plume qui recueille, soigne puis relâche dans la nature des animaux sauvage mal en point recueillis en Indre-et-Loire.

Bouchons ?

Ce mercredi on attend une vague de départs pour le pont du 1er novembre, ça pourrait être un peu chargé sur l'A10 en direction du Sud. Mais c'est surtout dimanche que Bison Futé prévoit des complications dans la région avec une journée orange pour les retours, donc en direction de Paris.

Luz revient dans Charlie Hebdo...

Parti du journal satirique il y a 3 ans après l'attentat qui l'avait meurtri, le dessinateur d'origine tourangelle Luz y revient cette semaine le temps d'un long entretien avec Riss, qui le dirige aujourd'hui. Un événement à l'occasion de la sortie de sa nouvelle BD Indélébiles aux éditions Futuropolis. L'interview de Luz est intégrée dans un supplément de 16 pages de Charlie Hebdo. Il s'y confie sur sa vie aujourd'hui, sur son passé à Charlie...