5 conférences inratables aux Salons de Choiseul de Tours

C’est gratuit mais réservez vite !

On vous en parle sans faute chaque année parce que c’est un événement intéressant, singulier, formateur et organisé par une documentaliste et un prof très motivés (Sylvie Mercadal et Stéphane Genêt) dont l’exigence pédagogique n’est plus à prouver. Le jeudi 15 et le vendredi 16 novembre, Les Salons de Choiseul reviennent dans le lycée du même nom pour deux jours de conférences gratuites évoquant l’histoire, la botanique, les séries télé, l’automobile, la vie quotidienne… Le tout réuni autour d’un grand thème : Animal.

Destinées en premier lieu aux élèves du lycée de Tours Nord, les conférences sont ouvertes à toutes et à tous, il vous suffit de réserver sur la billetterie en ligne disponible ici mais, attention, comme toujours beaucoup de rendez-vous sont déjà complets. Cela dit, avec 62 lignes sur le programme, dont quelques événements à l’extérieur de l’établissement, vous devriez quand même trouver votre bonheur.

Le casting de ces « 6èmes rencontres pour comprendre le monde » est riche, comprenant par exemple plusieurs tourangelles et tourangeaux : des profs de Choiseul (Simon Daireaux, Emmanuel Gagnepain ou Jérémie Brücker… Stéphanie Vinois évoquera les surdoués (complet), et Loïc Guilpain Loft Story. Deux professeurs du lycée agricole de Fondettes participent également à l’événement ainsi que deux professeurs en médecine pour aborder la question du cancer. Et un certain Cédric Delaunay se penchera pendant une heure sur les animaux dans la série Game of Thrones.

Pour vous guider dans le riche programme, on a sélectionné 5 conférences insolites ou singulières avec Stéphane Genêt, co-organisateur des Salons de Choiseul. A l’heure où nous écrivons ces lignes, toutes disposent encore de places disponibles.

Jeudi 15 à 10h20 : « enfin une conférence sur les Vikings ! » s’exclame Stéphane Genêt, en l’occurrence Des bêtes et des hommes chez les Vikings par Maxime Delluaux.

Jeudi 15 à 11h20 : mais pourquoi parle-t-on de chevaux pour évoquer la puissance du moteur d’une voiture ou d’un avion ? Vous le saurez après la conférence de Mathieu Flonneau, « un intervenant très pédagogique et passionné » dixit le professeur tourangeau.

Jeudi 15 à 14h15 : Pas forcément glamour, mais très intéressant, Catherine Combescot viendra évoquer les poux, ces sales bêtes qui colonisent les têtes de nos enfants et dont on essaie de se débarrasser depuis des années sans forcément y arriver à tous les coups. « C’est LA spécialiste française des poux » nous dit Stéphane Genêt.

Jeudi 15 à 15h15 : vous n’avez pas peur des insectes ? Vous allez découvrir de quoi ils sont capables malgré leur petite taille grâce à François Lasserre, « un passionné » dont le sujet s’annonce « très rigolo » selon l’organisateur convaincu par son intervenant lorsqu’il l’a écouté dans une émission radio où il parlait… des vers de terre !

Vendredi 16 à 13h15 : un créateur de start-up qui vient parler de la façon dont les machines ont remplacé les animaux dans le monde du travail ? Les Salons de Choiseul l’ont fait en invitant Arthur Nebbou pour évoquer ce thème : La machine ou l’animal moderne.

On pourrait évidemment en citer plein d’autres encore sur le chien meilleur ami de l’homme ou l’histoire des dinosaures mais on vous laisse découvrir par vous-mêmes les sujets qui vous passionnent ou ceux qui ne vous intéressent pas encore mais qui sont capables de vous surprendre.