[RE-MIAM] On a replanté notre couteau chez Saveurs Rôties

Une adresse pour qui aime la viande.

Vous connaissez sans doute déjà notre rubrique #MIAM essentiellement consacrée aux nouveaux restaurants tourangeaux, ou à l'actualité gastronomique du département. Quand on découvre une table, en général, on s'y rend peu de temps après l'ouverture. Mais qu'est-ce qu'il se passe après ? Est-ce toujours aussi bon, ou pas ? La cuisine (et les prix) ont-ils évolué ?

Parce que le monde de la restauration est en perpétuel mouvement, et que l'on est toujours plus exigeant lors d'une nouvelle visite, régulièrement, nous vous proposerons une seconde critique dans des restaurants que nous avons testés quelques mois plus tôt. Des endroits où l'on a eu envie de revenir... pour le meilleur ?

Arnaud et Guillaume ont un peu vieilli, ils ont désormais 29 et 30 ans mais ils n'ont pas changé. Ni de look, ni de concept. "On entame notre troisième année" nous glissent-ils derrière le comptoir de Saveurs Rôties, une adresse située près des Halles de Tours qui avait fait un bon buzz lors de son ouverture il y a deux ans.

Ce mix entre restaurant et fast food met la viande au premier plan, de préférence locale. "Le jour de marché, on fait aussi les petites pommes de terre" poursuivent les deux jeunes associés. Devinez quoi ? On est retourné les voir un jour de marché (un hasard). Sur l'ardoise, qui évolue en fonction de l'arrivage : boeuf, porc Roi Rose de Touraine, canard, saucisse de Morteau... Une large déclinaison bouchère avec des formules pour une quinzaine d'euros environ le midi, le soir, à emporter ou en livraison.

Optons donc pour les travers de porc, servis à table avec les fameuses patates et une petite sauce maison. On est là pour manger, la présentation est minimaliste mais efficace : une planche, un couteau et la bidoche bien dorée mise en valeur. Les travers de roi rose se découpent facilement, bien cuits, bien tendres, se mariant correctement avec la petite sauce en quantité suffisante pour le plat. Pas de fausse note non plus pour les pommes de terre qui sont chaudes, dorées, fondantes, fermes. L'ensemble rassasie sans problèmes, de même que la saucisse de Morteau prise par le collègue assis en face.

Bref, pour un poulet rôti cuit sur place à la broche ou d'autres envies carnivores, Saveurs Rôties reste une bonne adresse de la Place Gaston Paillhou, avec un accueil souriant et un service rapide.