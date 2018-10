Le Tours FC poursuit l'aventure en Coupe de France

Après une victoire à Bourges.

Malmené par Avoine lors de son 1er match de Coupe de France au 5ème tour, le Tours FC n'a (pas trop) tremblé contre Bourges ce week-end. Après avoir fait match nul puis tirs aux buts contre les amateurs du Chinonais, le club tourangeau affrontait une nouvelle fois une équipe de Nationale 3 ce samedi lors du 6ème tour.

Dans le Cher, les hommes de René Lobello ont un peu peiné en 1ère période prenant même un but (finalement hors jeu) à la 19ème minute. Ouf pour les Ciel & Noir qui ont un peu poussé avant la pause mais sans succès. Ils assuraient tout de même l'essentiel...

Au retour des vestiaires, le TFC avait retrouvé des jambes et a même réussi à prendre l'avantage rapidement via une réalisation d'Abdallah à la 48ème minute. Délivré, le club tourangeau a attaqué de manière plus pressante en maîtrisant sa part de terrain ce qui lui a permis de mettre un second but à la 78ème minute (merci Sissoko).

2-0 score final donc pour Tours qui poursuit l'aventure en Coupe de France (tirage au sort mercredi prochain pour le 7ème tour) mais retrouve surtout le chemin de la victoire alors que la période est particulièrement compliquée en championnat de National... Vendredi prochain, ce sera d'ailleurs le retour de la saison régulière avec une rencontre face à Quevilly.