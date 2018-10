Œuvre hommage à Balzac : 4 artistes présélectionnés, les Tourangeaux auront leur mot à dire

Des maquettes seront exposées pendant deux semaines.

22 artistes ont répondu à l'appel à projets de la mairie de Tours visant à installer une oeuvre en hommage à Balzac dans le Jardin de la Préfecture d'ici un an, dans le cadre des festivités pour le 220ème anniversaire de la naissance de l'écrivain.

Le jury a tranché et 4 artistes ont été retenus :

Guillaume Constantin

Florian Lamouroux

Eric Maillet

Nicolas Milhé

Tous les quatre exposeront des maquettes de leurs projets à l'accueil de la mairie de Tours du 5 au 16 novembre et les visiteuses et visiteurs pourront donner leur avis. "Les registres seront ensuite remis aux membres du jury qui fera son choix final pour le 26 novembre" explique Jérome Tebaldi, l'adjoint au maire qui suit ce dossier.

Pour l'instant on ne sait pas du tout à quoi ressemblent ces maquettes, on sait juste que la ville n'avait pas nécessairement demandé une statue représentant Honoré de Balzac mais simplement une oeuvre pour rappeler l'homme et son art littéraire.

Même si Balzac a une île et une rue à son nom à Tours, il n'a plus d'oeuvre à son effigie depuis la disparition de son buste en bronze de la Place Jean Jaurès, enlevé et fondu par les Allemands pendant la Seconde Guerre Mondiale.

Un peu plus d'infos sur les 4 artistes :

Guillaume Constantin est Parisien, il a bientôt 45 ans, a exposé à Reims, Belleville ou Istanbulet vous pouvez voir un exemple de ses travaux ici.

Florian Lamouroux vient de Decize dans la Nièvre et vit à Huismes, en Touraine. Il a fait ses études à Bourges et vous pouvez découvrir son travail sur son site.

Eric Maillet utilise principalement la photographie pour ses créations, il a exposé sur la côte de Granit Rose en 2017, directement en bord de mer son site est ici.

Nicolas Milhé a exposé au Jardin des Plantes de Paris, produit des oeuvres à l'inspiration politique et vous pouvez en savoir plus sur lui en cliquant ici.